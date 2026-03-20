Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Татарстанцы стали использовать ИИ в коммуникациях в четыре раза чаще

МТС, цифровая экосистема, с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк», проанализировала деловую активность татарстанцев в зимний сезон 2025/2026. Без учета столичных регионов, Татарстан стал вторым по использованию ИИ-функций платформы, уступив по этому показателю только Новосибирской области. Жители республики стали вдвое чаще проводить онлайн-встречи, а интерес к ИИ-помощникам вырос в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Татарстанцы активно применяют в работе решения на базе искусственного интеллекта, чтобы ускорить бизнес-процессы. Наибольший прирост в регионе продемонстрировала функция саммаризации (краткий пересказ встречи) — использование выросло в 12 раз. Среди других популярных среди татарстанских пользователей инструментов для повышения эффективности встреч — расшифровка (рост более чем в три раза) и шумоподавление (рост в четыре раза).

В четыре раза чаще этой зимой жители республики использовали ИИ-ассистента. Он помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций, отвечает на вопросы по содержанию встреч, переписок и базы знаний компании, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений.

Применение ИИ-эффектов для улучшения внешнего вида и создания неформальной обстановки также значительно выросло. Маски, бьютификация и умный зум использовались этой зимой в пять раз чаще, чем прошлой. В четыре раза больш стали применять размытие фона.

Заметный рост коммуникационной активности был зафиксирован в корпоративном мессенджере Чаты: пользователи все чаще выбирают текстовый формат для решения рабочих вопросов. Среднее количество отправленных сообщений в день в декабре — феврале увеличилось в 2,6 раза по сравнению с прошлой зимой. Выросло и использование инструментов для совместной работы: в сервисе «Доски» было создано на 28% больше новых проектов, чем прошлой зимой.

В топ регионов, жителям которых ИИ-решения помогают на совещаниях, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, вошли Краснодарский край, Новосибирская, Воронежская, Свердловская, Саратовская и Нижегородская области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

