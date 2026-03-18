Команда РТУ МИРЭА создает акустическую систему для обнаружения дронов, невидимых для радаров

Молодые инженеры Передовой инженерной школы СВЧ-электроники и Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА разрабатывают акустическую систему обнаружения беспилотников, которая ловит их по звуку. Сегодня многие дроны остаются невидимыми для классических радаров из-за малых размеров, низкой высоты полета или использования оптоволокна вместо радиоканала. Новая разработка позволит пассивно отслеживать такие аппараты в любую погоду, определять их координаты и даже модель по акустической сигнатуре. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Беспилотники становятся все более доступными, а вместе с этим растут и риски их нелегального использования — от шпионажа до контрабанды и атак на объекты. Но обнаружить небольшой дрон классическими методами непросто: радиолокаторы плохо видят малоразмерные цели на низкой высоте, а если аппарат управляется по оптоволокну или летит автономно по координатам, радиочастотные средства обнаружения вообще бесполезны.

Команда предлагает решение, которое не зависит ни от радиолокации, ни от перехвата сигналов управления. Разрабатываемая акустическая система использует микрофоны, распределенные по охраняемой территории. Она непрерывно слушает воздушное пространство, выделяет из шума характерные звуки беспилотников и сравнивает их с базой акустических сигнатур. Если дрон обнаружен, система методом триангуляции определяет его координаты, скорость и направление полета, после чего выдает сигнал тревоги.

Преимущество такого подхода — полная пассивность: система ничего не излучает, ее невозможно засечь, она работает, не боясь помех. Анализ спектра звука позволяет не просто засечь объект, но и идентифицировать его тип, а иногда и конкретную модель — у каждого дрона свой «голос».

«Мы не пытаемся конкурировать с радарами — мы закрываем их слепые зоны. Если дрон летит низко, если он маленький, если он не излучает радиосигнал — радиолокатор его не увидит. Но он все равно шумит. Винты, двигатель, корпус — у каждого аппарата есть своя акустическая подпись. Мы учим машину слышать эти звуки, отличать дрон от ветра или пролетающей птицы и точно определять, откуда он летит. Это как поставить вокруг объекта невидимую слуховую сеть», — сказал Владимир Шеденко, студент Передовой инженерной школы СВЧ-электроники РТУ МИРЭА, ассистент кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств ИРИ, лидер проекта.

В команде четыре человека: инженер-электронщик и программист, продуктовый аналитик и схемотехник, конструктор-технолог и научный руководитель.

«Система особенно актуальна для защиты критически важных объектов, где нужна надежная работа в любых условиях. МЧС, например, сможет использовать ее для обеспечения безопасности в зонах чрезвычайных ситуаций, где летает много беспилотников и нужно контролировать, чтобы они не мешали работе и не создавали угроз. Также это востребовано в логистических хабах, в сельском хозяйстве, где агродроны работают бок о бок с людьми, и для защиты от промышленного шпионажа. Мы создаем не просто детектор, а систему, которая понимает, что именно летит и куда», — сказал Вячеслав Иванов, научный руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств РТУ МИРЭА.

Сейчас команда разрабатывает алгоритмы обнаружения и идентификации, собирает базу акустических сигнатур различных моделей БПЛА и готовится к созданию первого прототипа распределенной сети датчиков.