МТС усилила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 в Волгоградской области

МТС обновила телеком-инфраструктуру на федеральной трассе Е-119 («Каспий»), проходящей через Волгоградскую область. На ключевом маршруте юга России были запущены более 50 базовых станций, что позволило увеличить процент покрытия трассы мобильной связью, повысить среднюю скорость мобильного интернета в среднем на 30% и закрыть белые пятна, где ранее связь была недоступна.

Трасса Е-119 соединяет Москву и Астрахань через Тамбов и Волгоград и является одной из главных автомобильных магистралей, ведущих на юг страны и к Каспийскому морю. Дорога активно используется междугородним транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественниками, а также обеспечивает транспортную доступность десятков населенных пунктов Волгоградской области. МТС обеспечила более устойчивое покрытие и высокие скорости мобильного интернета в поселках Самофаловка и Котлубань, городах Фролово, Михайловка и Новоаннинский, селах и хуторах Ветютнев, Отрадное, Троицкий, Панфилово, Черкесовский, станице Филоновская, а также рабочем поселке Новониколаевский. Усиление сети также повысило качество связи на прилегающих участках трассы и в соседних населенных пунктах.

Модернизация инфраструктуры на маршруте была проведена и на территории Астраханской области: телеком-оборудование обновлено в селе Ушаковка, а также в населенных пунктах Тинаки и Нариманов, что позволило улучшить качество связи на южном участке трассы. Развитие сети на федеральной магистрали особенно важно для автомобилистов и пассажиров междугородних маршрутов. Стабильная связь позволяет пользоваться онлайн-навигацией, банковскими и государственными сервисами, а в экстренной ситуации быстро связаться со службами помощи.

«Е-119 – одна из основных дорог, по которой жители Волгоградской области ездят на юг страны и в соседние регионы. На таких протяженных маршрутах особенно важно, чтобы связь оставалась стабильной не только в населенных пунктах, но и между ними. Запуск 50 базовых станций позволил существенно повысить скорость мобильного интернета и устойчивость сети вдоль трассы. Мы последовательно усиливаем покрытие на ключевых автодорогах региона, чтобы водители и пассажиры могли пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи на протяжении всего пути», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.