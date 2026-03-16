«1С:ERP. Управление холдингом» помогает контролировать бюджеты и платежи в шести компаниях группы «Ника-Петротэк»

Российский производитель пропантов «Ника-Петротэк» завершил основной этап цифровой трансформации финансового управления. Об этом CNews сообщил представитель фирмы «1С».

Внедрение «1С:ERP. Управление холдингом» совместно с партнером, компанией «Активная Логика», позволило оптимизировать управление бюджетами и платежами в 6 компаниях группы. Унифицирован учет затрат по 150+ ЦФО. Обеспечен сквозной расчет себестоимости выпущенной продукции с учетом внутригрупповых оборотов, время расчета ускорилось в десятки раз. Срок формирования годового бюджета сокращен в разы. Настроен автоматический сбор фактических данных после закрытия месяца. Формирование отчета занимает несколько минут вместо 3 недель. Усилен контроль за соблюдением лимитов бюджетов и исполнением платежей.

Группа компаний «Ника-Петротэк» — производитель пропантов и химических реагентов для нефтедобывающей отрасли. Основана в 2014 г., объединяет 4 производственные площадки в Удмуртской Республике, Воронежской и Оренбургской областях, а также центр разработок в городе Екатеринбурге. В холдинг входят 10 дочерних предприятий в 7 регионах РФ, общая численность сотрудников превышает 4 тыс. человек.

Ранее учет и управление в холдинге были организованы на базе нескольких обособленных устаревших информационных систем. Не была унифицирована нормативно-справочная информация, методология учета затрат и бюджетирования. Для финансового планирования на всех этапах — от формирования годового бюджета до консолидации фактических данных — использовались электронные таблицы.

Холдингу требовалась информационная система, которая позволила бы: перейти на единую для всей группы компаний информационную систему; унифицировать бизнес-процессы, НСИ и методологию финансового учета; ускорить формирование бюджета и получение управленческой отчетности, как минимум, в несколько раз; разработать и автоматизировать методологию сквозного учета затрат, позволяющую видеть формирование себестоимости конечного продукта по всем производственным переделам и статьям расходов, независимо от юридических границ; внедрить инструмент для многомерной консолидации бюджетов (по юрлицам, проектам, направлениям деятельности); сохранить и формализовать уникальные практики холдинга, такие как многоуровневое корпоративное казначейство.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP. Управление холдингом». Партнером по внедрению стала компания «Активная Логика».

Проект был разделен на две стратегические очереди, что позволило минимизировать риски и постепенно вовлекать пользователей.

На первом этапе был автоматизирован оперативный, бухгалтерский и налоговый учет, реализованы единые для всех подразделений правила управления продажами, закупками, производством и складом. Особое внимание было уделено переводу на новую систему более 500 пользователей, что потребовало изменения привычных процессов, тщательного обучения и демонстрации преимуществ новой системы.

На втором этапе проекта была разработана и внедрена методология сквозного расчета себестоимости по двум юридическим лицам и процесс бюджетирования по шести юридическим лицам, формализованы: финансовая структура, правила распределения затрат, бюджетный классификатор, альбом бюджетных форм и матрица ответственности ЦФО.

Ключевые итоги проекта:

Новая система на базе «1С:ERP.УХ» объединила работу компаний группы. Унифицированы правила учета доходов и расходов, все данные консолидируются в одной системе. Это позволило перейти от анализа работы отдельных юрлиц к всестороннему анализу деятельности холдинга.

Внедрена уникальная методология сквозной себестоимости, которая позволяет проанализировать затраты двух юридических лиц, а в перспективе — четырех. Система консолидирует данные о затратах по двум юрлицам с учетом внутригрупповых оборотов. Это позволяет оценивать реальную себестоимость продукции на всех стадиях производства и оптимизировать затраты, предварительно проведя сравнительный анализ как по юрлицам, так и по переделам в рамках одного направления деятельности.

Автоматизировано распределение расходов, закрытие месяца ускорилось на 10%. На подготовку отчета по себестоимости уходит в десятки раз меньше времени.

Выстроена многомерная модель бюджетирования — по юридическим лицам, направлениям деятельности, проектам и подразделениям. Обеспечена оперативная подготовка бюджета движения денежных средств (БДДС) и бюджета доходов и расходов (БДР). Внедрен план-фактный анализ бюджетов, разработана матрица ответственности ЦФО. Время сбора фактических данных для анализа уменьшилось с 3 недель до 3 часов, срок формирования годового бюджета сокращен до минимума.

В системе реализовано двухуровневое формирование и согласование реестров на оплату (подразделение — предприятие). Снизилась вероятность ошибок, управление платежами стало проще и оперативнее.

Заместитель директора по экономике и финансам ГК «Ника-Петротэк» Ольга Вяткина отметила: «Мы не просто автоматизировали учет — мы создали новую систему управления финансами холдинга. «1С:ERP.УХ» выступила локомотивом изменений, позволив нам унифицировать все бюджеты, справочники и процессы, настроив единый и быстрый инструмент для принятия управленческих решений. Успех проекта — это результат детальной проработки методологии, вовлеченность проектной команды и, безусловно, экспертизы и слаженной работы наших партнеров из «Активной Логики».