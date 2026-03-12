Служба каталогов Multidirectory обновлена до версий 2.8.0e-01 и 2.8.0

Компания «Мультифактор» сообщила о значимых обновлениях службы каталогов Multidirectory, которые касаются коммерческой версии и открытой. Новые изменения улучшают функциональность поиска и аудита, ускоряют обработку запросов к базе данных, упрощают администрирование и оптимизируют общую структуру каталога.

Multidirectory, коммерческая версия 2.8.0е-01:

При создании принципала добавлена возможность выбора типов шифрования и установки пароля для совместимости с MS Windows (функция доступна только в коммерческой версии).

Теперь при создании нового принципала администратор может выбрать алгоритм шифрования для Kerberos-записей.

Также стало возможным задать пароль вручную — что особенно важно для успешной интеграции с системами Microsoft Windows. Эта мера значительно повышает совместимость приложений и служб, работающих в гибридных средах с участием продуктов Microsoft.

Добавлено разделение потоков для чтения и записи в базу данных PostgreSQL (функция доступна в коммерческой версии и открытой).

Для повышения производительности базы данных было реализовано раздельное кэширование запросов на чтение и запись. Такое решение минимизирует конкуренцию между этими двумя видами операций, ускоряя выполнение транзакций и улучшая масштабируемость системы при увеличении нагрузки.

Выполнен переход на PowerDNS (обновление также доступно в открытой версии 2.8.0).

DNS-сервер BIND9 был заменён на PowerDNS. PowerDNS обладает высокой производительностью и надёжностью, что гарантирует стабильность работы инфраструктуры и снижает задержки при обработке DNS-запросов. Использование PowerDNS повышает общую отказоустойчивость и улучшает взаимодействие каталога с клиентами и приложениями.

Реализован рекурсивный поиск по атрибуту “Member” (функция также доступна в открытой версии 2.8.0).

Ранее поиск участников группы осуществлялся лишь в рамках одного уровня иерархии. После внедрения рекурсивного поиска появилась проверка вложенности групп, что существенно ускоряет выявление цепочки подчинённости и помогает быстро определить полный состав пользователей и ресурсов, принадлежащих конкретной группе. Например, при поиске члена определённой группы система автоматически учитывает подписки вложенных групп, упрощая процессы аудита и контроля прав доступа.

Добавлено поле “Severity” в события аудита (изменения также доступны в открытой версии 2.8.0).

В журнале аудита появилась новая категория полей — “Severity” (уровень важности). Каждое событие аудита теперь сопровождается классификацией по уровню важности: emergency – авария (или emergency — система неработоспособна); alert – тревога (требуется немедленное вмешательство); critical – критический (критическое состояние); error – ошибка; warning – предупреждение; notice – уведомление (или замечание); info – информационный; debug – отладка (или отладочный).

Таким образом, с помощью добавленной категории “Severity” администратору стало проще настроить правила реагирования в SIEM-системах.

Добавлен атрибут “SAM-Account-Type” (обновление также доступно в открытой версии 2.8.0).

Этот атрибут — важный элемент механизма идентификации в системах Microsoft Active Directory. Его внедрение помогает унифицировать управление пользователями и группами внутри инфраструктуры, поддерживая стандарты протокола SAMBA/SAM, используемые в продуктах Microsoft. Данный атрибут определяет типы учётных записей и даёт возможность правильно интерпретировать запросы клиентов Windows.

Появилась возможность создавать LDAP-запись для контроллера домена (функция также доступна в открытой версии 2.8.0).

Данная функция автоматизирует процесс добавления LDAP-записей, необходимых для функционирования контроллеров домена (DCs). Ранее эта процедура выполнялась вручную, что создавало риск ошибок конфигурации. Автоматизация процесса способствует повышению надёжности и простоты обслуживания инфраструктуры.

Переименованы все базовые контейнеры (изменение также доступно в открытой версии 2.8.0).

Базовые контейнеры были переименованы таким образом, чтобы они соответствовали структуре и названиям, принятым в среде Microsoft Active Directory. Эти изменения обеспечивают прозрачность миграции и лёгкость адаптации существующих инструментов и скриптов для среды Microsoft. Так, стандартные инструменты анализа и мониторинга будут корректно распознавать структуру вашего каталога и смогут взаимодействовать с ним без необходимости значительных модификаций.

«Приведённые выше обновления — лишь первый шаг на пути к нашей главной цели — обеспечить максимально комфортные условия для перехода с Active Directory на Multidirectory. Уже совсем скоро мы реализуем двустороннее доверие типа „лес“ и геораспределённую инсталляцию. Эти новые фичи позволят предприятиям масштабироваться и поддерживать единую инфраструктуру даже в распределённых географически филиалах, обеспечивая бесперебойную работу и безопасность всех подразделений», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.