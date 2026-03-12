Разделы

«РДВ Технолоджи» и «Рэйдикс» завершили валидацию ПАК «Лавина» на обновленном ПО Raidix 5.3

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) сообщила об успешной валидации ПО Raidix 5.3.1 с высокопроизводительным программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Лавина» на базе системы хранения данных (СХД) «Сибирь». По результатам тестовых испытаний ПАК «Лавина» внесён в перечень программно-аппаратных решений российского разработчика ПО компании «Рэйдикс», рекомендованных для импортозамещения.

ПАК «Лавина» внесён в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Программное обеспечение Raidix 5 также внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

ПАК «Лавина» – собственная разработка «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) с типом шасси 4U и двухконтроллерной платформой. Каждый контроллер управляет сертифицированной двухпроцессорной материнской платой, построенной на процессорах Xeon Scalable Gen3 с термопакетом до 205 Вт. Увеличение числа накопителей реализовано за счет модулей расширения JBOD. Наличие на контроллерном модуле 10 слотов расширения x8/x16 Gen4.0 HH и двух дополнительных слотов OCP 3.0 позволяет строить системы хранения без использования дополнительных модулей.

ПО Raidix 5.3.1 позволяет создавать программно-определяемые СХД с высоким уровнем производительности и надёжности в своем сегменте. Использование алгоритмов собственной разработки компании «Рэйдикс», возможность доступа к данным по файловым и блочным протоколам, а также поддержка СХД различной степени функциональности делает системы на базе ПО Raidix 5.3.1 востребованными для решения широкого спектра задач.

«РДВ Технолоджи» является разработчиком и производителем аппаратной части нового ПАК «Лавина». Наши технические специалисты тесно и плодотворно сотрудничают с рядом российских разработчиков операционных систем и программного обеспечения, в числе которых и «Рэйдикс», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – Вместе с «Рэйдикс» мы получили отличный результат. Во-первых, мы предлагаем российскому рынку технологически актуальное решение. Напомню, продукция бренда RDW Computers сегодня поддерживает работу IT-инфраструктуры компаний, действующих в различных отраслях российской экономики: от цифровых рабочих мест до высокотехнологичных ЦОДов. Во-вторых, это решение имеет официальное подтверждение российской локализации как аппаратного, так и программного комплексов. И, в-третьих, мы предусмотрели комфорт для наших пользователей, который кроется в технологической надежности нового ПАК «Лавина» и в его соответствии отраслевым стандартам и требованиям к информационной безопасности».

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

ПАК «Лавина» позиционируется как конкурентоспособная альтернатива существующим отечественным и импортным решениям. Комплекс ориентирован на внедрение в крупных отраслевых проектах с высокой технологической сложностью, где требуются гарантированная производительность, безопасность и подтвержденное российское происхождение оборудования и ПО.

«Рэйдикс» продолжает работу над расширением портфолио валидированных ПАК универсального назначения, способных решать задачи как государственных, так и коммерческих заказчиков. Благодаря уникальным алгоритмам ПО Raidix программно-определяемые хранилища обеспечивают соблюдение необходимых показателей доступности и производительности в проектах из разных отраслей. Наличие ПАК с RDW Computers в реестре Минпромторга также делает возможности применения ПАК поистине широкими», – сказал руководитель группы пресейл «Рэйдикс» Алексей Казаков.

