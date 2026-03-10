Разделы

«Авито»: россияне готовы потратить на летние шины в среднем 25 000 рублей

Аналитики «Авито» в преддверии смены сезона узнали у автомобилистов, когда они предпочитают менять шины, где это делают и как поступают с резиной, на которой больше не собираются ездить. Также выяснилось, что опрошенные готовы потратить на летние шины в среднем 25 тыс. руб., и почти каждый второй хотя бы раз покупал их в ресейле. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Когда и где меняют шины

Большинство автомобилистов (52%) обычно меняют шины в апреле, когда в городе устанавливается стабильно теплая погода. Еще 19% обычно делают это чуть раньше, в марте — это чаще всего жители Южного и Северо-Кавказского федерального округа (по 42%). 17% «переобуваются» уже в мае — это в основном жители Дальневосточного и Уральского федерального округа (32 и 31% соответственно). На всесезонной резине ездят только 6% россиян — это также в основном жители южных регионов (9%).

Меняют шины в основном в сетевом шиномонтаже или специализированном сервисе (36%). Каждый четвертый (26%) обращается к частным мастерам, причем чаще им доверяют женщины (29% против 24% мужчин). 19% производят замену самостоятельно — это чаще мужчины (23% против 14% женщин). Еще 11% пользуются услугами выездного шиномонтажа — чаще это молодежь 18-24 и 25-34 лет (14% и 15% соответственно). Они же активнее обращаются к официальным дилерам (9% против 7% в среднем).

Шины и ресейл

Шины, ставшие ненужными, россияне в основном продают на платформах объявлений (33%), причем чаще этим занимаются женщины (36% против 31% мужчин). Четверть опрошенных (24%) просто хранят их в гараже или кладовке «на всякий случай», а 18% используют для хозяйственных нужд. Еще 17% отдают шины бесплатно, а 11% сдают их на переработку — так чаще поступает молодежь 18-24 лет (18%). Также молодые люди чаще отдают шины в трейд-ин для покупки новых со скидкой (15% против 11% в среднем).

При этом почти половина россиян (43%) хотя бы раз покупали шины в ресейле. Из них 23% делали это неоднократно. А еще 23% рассматривают для себя такой сценарий в будущем. Лучше всего к ресейлу относится молодежь 18-24 лет — среди них почти две трети (63%) опрошенных покупали шины «с рук».

Сколько тратят и какие бренды предпочитают

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Потратить на комплект летней резины россияне в среднем готовы 25 тыс. руб. При этом почти половина (46%) хотели бы уложиться в 20 тыс. руб., из них 15% — и вовсе в 10 тыс. руб. Еще 30% готовы потратить от 20 до 40 тыс. руб., 11% — от 40 до 60 тыс. руб., а 4% — еще больше. В основном это молодежь 18-24 лет (8%).

Среди брендов шин россияне в основном предпочитают европейскиеPirelli, Continental, Michelin, Nokian Tyres (34%). Далее идут японские — например, Bridgestone и Yokohama (31%). На третьем месте — российские по типу КАМА и Cordiant (30%). Корейские бренды предпочитают 19% опрошенных, китайские — 10%. А 15% признались, что вообще не обращают внимание на бренд. Чаще это опрошенные старше 55 лет (20-21%).

