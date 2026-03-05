Разделы

Компания «Турбо Облако» расширила возможности сервиса «Облачный диск»

Компания «Турбо Облако», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявила о расширении возможностей сервиса «Облачный диск» с целью усиления контроля безопасности и прозрачности использования корпоративного облачного хранилища. В сервисе для совместной работы с документами и хранения файлов появились новые функции: встроенный антивирус, а также инструменты для формирования детализированных отчетов.

Интеграция антивируса обеспечивает автоматическую проверку загружаемых файлов на наличие вредоносного кода. Антивирус регулярно обновляет базы сигнатур и поддерживает широкий спектр форматов — от архивов и исполняемых файлов до изображений и PDF-документов. Это поможет компаниям снизить риск распространения вредоносных программ внутри корпоративной среды без внедрения дополнительных решений киберзащиты.

Еще одна новая возможность «Облачного диска» — формирование отчетов по пользователям. Администраторы могут выгружать данные о количестве пользователей, объеме занятого пространства, установленных квотах и дате последней активности. Такие инструменты дают полное представление об использовании сервиса, упрощают контроль доступа и помогают оптимизировать распределение ресурсов.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Мы последовательно развиваем “Облачный диск” как корпоративную платформу для безопасной совместной работы с документами. Новые инструменты антивирусной защиты и аналитики по пользователям усиливают контроль и прозрачность использования сервиса, что особенно важно для компаний с распределенными командами и высокими требованиями к безопасности данных».

«Облачный диск» — это защищенное корпоративное хранилище документов и медиафайлов, развернутое на инфраструктуре «Турбо Облака». Сервис обеспечивает хранение данных с разграничением прав доступа, поддерживает совместную работу команд, а также интеграцию с корпоративными системами через API и AD/LDAP. Пользователям доступна синхронизация локальных папок, работа через веб-интерфейс и приложения для Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Ответственность за отказоустойчивость и доступность сервиса находится на стороне команды облачного провайдера.

