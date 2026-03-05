Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Искусственный интеллект
|

ИИ-решения МТС усилили безопасность транспорта на месторождениях на севере Тюменской области

МТС внедрила систему умного мониторинга на строительном автотранспорте и вахтовых автобусах компании «ПремьерСтройДизайн». Новое решение поможет повысить безопасность вождения на месторождениях и исключить столкновения техники во время производственных работ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональная система мониторинга установлена на 36 самосвалах, погрузчиках, экскаваторах и вахтовых автобусах, задействованных в строительстве объектов на Находкинском, Восточно-Мессояхском, Тазовском месторождениях и других участках на Крайнем Севере. Встроенные видеокамеры и датчики позволяют отслеживать местоположение транспортных средств, маршруты, скорость, оповещать водителей о препятствиях на дороге, опасном сближении с промышленными установками и другой техникой.

В кабинах спецтехники технологии машинного зрения с помощью ИИ фиксируют засыпание, отвлечение и усталость водителя, использование смартфона за рулем, а также непристегнутый ремень безопасности. В случае нарушений система предупреждает водителя и диспетчера специальным сигналом, что позволяет исключить возникновение чрезвычайной ситуации на производстве по вине человека, либо оперативно вызвать помощь. Полученная аналитика позволяет из Тюмени за тысячи километров управлять работой автопарка в Ямало-Ненецком автономном округе, улучшать дисциплину и стиль вождения водителей, а также сокращать топливные издержки.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

«Спрос на ИИ-решения для транспорта со стороны компаний Тюменской области с каждым годом растет. Внедрение умной видеоаналитики показывает, что количество всех ДТП снижается до 76%, а частота фиксаций нарушений после трех месяцев использования уменьшается до 93%. Так, например, второй год наша система мониторинга эффективно показывает себя на технологическом транспорте группы компаний «СибБурМаш», а теперь она повышает безопасность перевозок компании «ПремьерСтройДизайн». Собранная с помощью искусственного интеллекта информация позволяет разработать систему поощрения сотрудников по соблюдению правил безопасного вождения», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Повышение безопасности на промышленных объектах – одна из приоритетных задач нашей компании. Внедрение отечественных цифровых решений позволяет нам усиливать охрану труда, заботиться о здоровье сотрудников, быстро реагировать на внештатные ситуации и принимать правильные решения. С момента установки системы видеоаналитики и мониторинга транспорта мы уже отмечаем, что водители стали проявлять за рулем большую бдительность, а производительность стала выше», – сказал начальник отдела ИТ, автоматизации и систем связи НАО «ПремьерСтройДизайн» Андрей Сафронов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

В России системы ERP приравняли к критической инфраструктуре. Новые ИТ-риски для промышленности и логистики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240