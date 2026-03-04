Разделы

Компания «Маск Сэйф» защитила ИТ-инфраструктуру с помощью SIEM от «СерчИнформ»

Компания «Маск Сэйф» внедрила SIEM-систему от «СерчИнформ» для выявления инцидентов и управления событиями информационной безопасности. Решение развернули на всей ИТ-инфраструктуре в сентябре 2025 г. после пилотного проекта. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

В выборе SIEM заказчик ориентировался на следующие параметры: наличие необходимых предустановленных коннекторов для интеграции с различными элементами ИТ-инфраструктуры, легкое внедрение без долгой предварительной настройки, простота использования и невысокие программно-аппаратные требования.

«Постоянно растущие ИБ-угрозы и требования регуляторов сделали невозможным дальнейший анализ событий информационной безопасности вручную. Нам требовалась централизованная система для сбора, корреляции и хранения логов со всех узлов ИТ-инфраструктуры компании. Поэтому решили внедрить SIEM, – сказал Никита Михайлов, директор ООО «Маск Сэйф». – Мы протестировали несколько систем отечественных разработчиков. В результате остановились на «СерчИнформ SIEM». Решение соответствовало нашим запросам. В системе есть все необходимые функции «из коробки», наличие интеграции с «1С» и Kaspersky, а также возможность развернуть систему на существующих серверах без закупки дорогостоящего оборудования».

«СерчИнформ SIEM» – «коробочная» система. Она устроена так, чтобы минимизировать нагрузку на компанию-заказчика. Так, после внедрения SIEM-системы от «СерчИнформ» в компании «Маск Сэйф» нагрузка на администраторов снизилась вдвое, а время расследования инцидентов сократилось на 70%.

«Если раньше на поиск причины взлома уходили дни, то теперь система сигнализирует о проблеме мгновенно. За первые два месяца работы «СерчИнформ SIEM» помогла выявить несколько ИБ-инцидентов: во-первых, подбор пароля к учетной записи администратора, атака шла из внешней сети. Во-вторых, попытку сотрудника бухгалтерии выгрузить базу в нерабочее время. Здесь сработало правило «ночная активность». В-третьих, факт запуска вредоносного ПО. В двух последних случаях удалось предотвратить возможные финансовые и репутационные потери», – сказал Никита Михайлов.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Заказчик отметил встроенный функционал SIEM-системы – запуск автоматических реакций, позволяющий в моменте противодействовать угрозам. ИБ-специалист может прописать любые сценарии действий, которые SIEM запустит как реакцию на инцидент. К примеру, система заблокирует порт на фаерволе, если обнаружит обращение к скомпрометированному ресурсу. Это облегчает выполнение рутинных задач и повышает быстроту действий всех систем защиты.

«По данным нашего исследования, более 70% заказчиков считают работу SIEM сложной, опасаются чрезмерных затрат на внедрение и настройку, – сказал Павел Пугач, системный аналитик «СерчИнформ». – Поэтому мы спроектировали нашу систему так, чтобы уменьшить эти сложности для заказчиков. И предложили решение «из коробки». Систему можно эксплуатировать сразу после установки. Заказчики получают решение, которое интегрируется с любой ИТ-инфраструктурой и имеет более 500 преднастроенных правил корреляции».

Система «СерчИнформ SIEM» сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программа позволяет выполнять требования защиты информационных систем государственных и коммерческих организаций, установленные требованиями ФСТЭК.

