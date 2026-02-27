Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

Переславль в цифровом формате: 4G‑апгрейд для комфортного туризма и жизни

Десятки тысяч путешественников, приезжающих со стороны Ярославля в один из самых популярных городов «Золотого кольца», теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы и выкладывать в сеть фотографии памятников архитектуры. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив новое оборудование в диапазоне 4G на окраине Переславля-Залесского. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Строительство новых объектов связи позволили усилить 4G‑покрытие в Никитской и Троицкой слободе, расположенных по обеим сторонам трассы М-8 при въезде в город. В зону улучшений попали не только комплексы храмовых сооружений: Троицкая церковь XIX века и Никитский монастырь с его церквями, колокольнями и часовнями XVI‑XVII веков, но и жилой район с обширной частной низкоэтажной застройкой с магазинами, отделением почты и гостиницами.

В ходе проведенных работ увеличилась емкость сети и значительно выросла скорость передачи данных, что позволяет местным жителям общаться со своими друзьями и близкими, работать и учиться онлайн. А путешественники и туристы, которые интересуются церковной историей России и каменным зодчеством, смогут делится контентом в соц сетях на скорости до 40 Мбит/с.

«Переславль-Залесский является местом притяжения многочисленных путешественников со всей страны. Поэтому подготовку к туристическому сезону мы начали заранее, так как с наступлением весны число туристов в этом городе «Золотого кольца» увеличивается в два-три раза. Наши аналитики проанализировали данные по трафику в различных локациях города и выявили зоны повышенной нагрузки на сеть. Затем инженеры запустили новые телеком‑объекты, которые обеспечили рост скорости мобильного интернета для местных жителей и туристов. Автолюбители, пересекающие город насквозь в направлении Москва-Ярославль, тоже смогут оценить возросшие скорости интернета и улучшенное качество связи», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

Это не первое улучшение мобильной сети на маршруте «Золотое кольцо». Новое качество мобильного интернета стало доступным в Переславском районе на трассе М-8 у деревни Кулаково и поселка Ивановское, что у Вашутинского озера. Новые объекты связи позволили расширить емкость сети увеличить покрытие 4G.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще