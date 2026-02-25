«Систэм Электрик» объявила о запуске нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRV G2

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инфраструктуры ЦОД и ПО, сообщила о запуске нового поколения однофазных ИБП серии Smart-Save Online SRV G2.

Новая линейка является продолжением развития портфеля однофазных ИБП Systeme Electric, о выходе флагманской серии ИБП Smart-Save Online SRT G2 сообщалось осенью 2025. Smart-Save Online SRV G2 сочетает в себе оптимальную функциональность и высокую надежность для обеспечения бесперебойного электропитания подключаемой нагрузки.

Доступны варианты на 1, 2, 3, 6 и 10 кВА, выполненные в различных конфигурациях: с внутренними аккумуляторными батареями (АКБ) или с подключением внешнего батарейного модуля, а также только силового модуля для работы с внешним батарейным массивом большой емкости. Это дает возможность подобрать решение практически для любого применения, будь то небольшие офисные компьютеры или мощные серверные стойки. ИБП имеют коэффициент мощности по выходу равный единице, что позволяет подключать больше активной нагрузки.

Все модели имеют возможность стоечного монтажа или напольного размещения, необходимые для этого аксессуары уже предусмотрены в комплекте поставки.

Модели мощностью до 3 кВА поставляются в компактном корпусе высотой 2U для варианта с внутренними АКБ и 4U – для ИБП, рассчитанного под подключение внешних АКБ, а начиная с 6 кВА – высота 4U с учетом батарейного модуля.

Для ИБП мощностью до 3 кВА автономная работа достигается за счет батарейных картриджей или внешнего массива АКБ на выбор, для моделей от 6 кВА доступны только внешние АКБ.

Полностью переработанный пользовательский интерфейс на русском языке и дублирование индикации в фирменном «ê»-поинте. Информация отображается ясно и понятно, позволяя контролировать состояние системы и оперативно реагировать на возможные риски.

Для повышения эффективности работы системы ИБП (1-3 кВА) имеет одну программируемую группу розеток, для которых пользователь может самостоятельно определять порядок отключения нагрузки, обеспечивая правильное завершение работы и управление временем автономии.

Новая линейка имеет широкий ассортимент коммуникационных интерфейсов для интеграции с большинством систем мониторинга и управления – USB, RS-232, или SNMP-карта единая для всех ИБП Systeme Electric.

ИБП серии Smart-Save Online SRV G2 имеют базовую гарантию 3 года с возможностью продления до 5 лет.