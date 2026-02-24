«Домклик» определил самые популярные города для коротких путешествий

В связи с праздниками 23 февраля и 8 марта аналитики «Домклик» изучили наиболее популярные направления, которые выбирают туристы на два-три дня в этот период. В тройке лидеров – Москва (7,4%), Санкт-Петербург (7,1%) и Уфа (4,8%). Об этом CNews сообщили представители «Домклик».

Где отдыхают россияне в межсезонье

В очередной раз самым востребованным городом у желающих выехать на праздничные выходные стала Москва. На нее пришлось 7,4% от всех бронирований на февраль и март. Тем не менее, Санкт-Петербург, занявший второе место, лишь незначительно отстает от Москвы: доля Северной столицы от общего количества бронирований составила 7,1%.

Третье место у Уфы (4,8%), столицы Республики Башкортостан. Примечательно, что в этот раз Уфа немного обогнала Казань (4,4%), которая до этого стабильно находилась в тройке лидеров.

В рейтинг вошли и другие города-миллионники – Екатеринбург (4,3%), Краснодар (3,9%), Новосибирск (3,1%) и Нижний Новгород (2,5%). Сюда же можно отнести и Тюмень, один из крупнейших городов Сибири. На этот город пришлось 2,2% от всего количества забронированных поездок.

Несмотря на высокий интерес к поездкам в мегаполисы, стабильно востребованы и курортные города: Сочи (4,2%), Кисловодск (3,9%) и Пятигорск (2,4%).

Цены

Самым дорогим направлением остается Москва (4,9 тыс. руб.) за ночь, однако по сравнению с прошлым межсезоньем стоимость проживания в столице снизилась на 4,9% – сказывается растущая конкуренция в сегменте краткосрочной аренды.

К городам с высокой ставкой аренды за ночь также относятся Санкт-Петербург (4,6 тыс. руб.), Сочи (4,2 тыс. руб.) и Казань (4,1 тыс. руб.).

В отличие от Москвы, где цены снизились, стоимость проживания в Санкт-Петербурге значительно выросла (+17,5%). Выше динамика только у Нижнего Новгорода, где рост цен год к году составил 19%. Значительное подорожание ставок посуточной аренды зафиксировано и в Казани (+16,3%).

Городами с самыми недорогими ставками посуточной аренды стали Уфа (2,9 тыс. руб.), Новосибирск и Тюмень (по 2,7 тыс. руб.), а также Краснодар (2,4 тыс. руб.). В Новосибирске и Краснодаре посуточная аренда стала дешевле на 6,2% и 5% соответственно.

Наиболее высокое снижение цен отмечено в Екатеринбурге (-10,5% год к году), ставка аренды там сейчас составляет 3,6 тыс. руб.

Методология

Аналитики проанализировали данные сервиса «Домклик24» и вычислили медианную ставку посуточной аренды в городах, пользующихся наибольшим спросом на рынке посуточной аренды, на основе данных по бронированиям за февраль и март 2026 г. Также была выделена доля топ-12 городов от общего количества бронирований за указанный период.

Также эксперты рассчитали динамику цен по каждому городу в рейтинге, сравнив ставки аренды за февраль и март 2026 г. с данными за аналогичный период прошлого года.