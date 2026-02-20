Разделы

«Базальт СПО» и КГУ будут вместе готовить специалистов в области российского ПО

Курский государственный университет и «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Альт Академия». Документ подписали ректор КГУ, профессор Александр Худин и генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Цель совместной работы — подготовка ИТ-специалистов, умеющих применять российское ПО в профессиональной практике. Студенты смогут освоить ОС «Альт» в рамках основных образовательных программ и пройти сертификацию на присвоение статуса «Администратор ОС «Альт».

Направления сотрудничества: построение образовательной среды университета с использованием ОС «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция»; развитие профессионально-ориентированных навыков работы с ОС «Альт» у преподавателей и студентов; предоставление вендором учебных и методических материалов для использования в образовательном процессе; распространение образовательных прикладных практик по эффективному использованию и администрированию ОС «Альт»; совместное проведение образовательных мероприятий ИТ-направленности: конференций, форумов, практических семинаров, круглых столов, конкурсов.

«Подписанное соглашение с компанией "Базальт СПО" открывает новые возможности для наших студентов и преподавателей, а также способствует развитию новых технологий в регионе и укреплению позиций отечественного программного обеспечения. Мы уверены, что совместные усилия позволят нам внести значительный вклад в развитие цифровой экономики нашей страны», — отметил ректор Курского государственного университета Александр Худин.

В университете уже стартовало обучение преподавателей по программам авторизованного учебного курса «Администрирование ОС “Альт”» и вендорская сертификация преподавателей. Это даст возможность встроить модули курса «Базальт СПО» в рабочие программы ИТ-дисциплин.

«Курский государственный университет — настоящая кузница квалифицированных ИТ-специалистов, которые не первый год развивают проекты и проходят обучение на отечественных ИТ-решениях. Наше сотрудничество поможет специалистам университета и преподавательскому составу готовить студентов, адаптированных к запросу рынка и промышленности», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

В рамках соглашения планируется: оснащение операционными системами «Альт» компьютерных классов университета, учебных лабораторий, мобильных рабочих мест преподавателей и виртуальных стендов; обучение педагогов работе в среде ОС «Альт»; встраивание модулей авторизованных учебных курсов «Базальт СПО» в дисциплины «Администрирование операционных систем» и «Безопасность операционных систем»; проведение на базе образовательной организации мероприятий по популяризации российского и свободного ПО.

Соглашение с Курским государственным университетом стало продолжением сотрудничества «Базальт СПО» с образовательными организациями региона. В 2025 г. в Курском железнодорожном техникуме открылась первая в Курской области учебно-исследовательская лаборатория по продуктам «Базальт СПО».

