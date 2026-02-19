Компания «Мосэнерго» завершила внедрение нового хранилища данных на Arenadata DB

Компания «Мосэнерго» завершила проект по внедрению нового корпоративного хранилища данных (КХД) на базе отечественных СУБД Arenadata DB (ADB) и системы Arenadata Streaming (ADS), выполнив проект в сжатые сроки. Новое КХД заменило решение зарубежного вендора Vertica. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata.

В рамках стратегии импортозамещения и инноваций «Мосэнерго» в 2024 г. запустило проект «Расширение компонентов и модулей системы технологической информации ПАО „Мосэнерго“ — аналитическая отчётность (СТИМ АО) и модернизация процессов системы оперативной информации (СОИ) с учётом требований по импортозамещению». Решение предназначено для сбора, централизованного хранения и обработки данных технико-экономических показателей (ТЭП) о работе объектов компании, формирования отчётности и передачи информации в сторонние организации и в смежные системы «Мосэнерго».

Проект преследовал следующие цели: модернизацию систем «СТИМ АО» и СОИ в версию «СТИМ АО 2.0»; обеспечение непрерывности бизнес-процессов, попадающих в область реализации проекта; расширение состава собираемых и доступных показателей для формирования аналитической отчётности на основе технологических данных из существующих и новых источников; расширение платформы и переход на компоненты из реестра отечественного ПО.

Проект выполнялся в два этапа. На первом этапе были выполнены: анализ существующего ИТ-ландшафта, архитектуры систем «СТИМ АО» и СОИ, включая прикладное ПО и инфраструктуру; оценка возможностей перехода на отечественное ПО; обследование процессов и инструментов СОИ и «СТИМ АО» на объектах «Мосэнерго» с уточнением бизнес-требований; формирование состава заменяемых и замещающих технологий из реестра отечественного ПО для каждого функционального блока; разработка технических решений.

На втором этапе специалисты «Мосэнерго» и привлечённых подрядных организаций подготовили среды разработки, тестирования и продакшена, провели инженерные работы, реализовали интеграционные механизмы, а также создали подсистему отчётности и пользовательский интерфейс (UI).

В качестве замещающих технологий в созданной системе было выбрано и внедрено следующее ПО Arenadata: решение для оперативного обмена сообщениями между корпоративными информационными системами Arenadata Streaming в части подсистемы интеграции «СТИМ АО 2.0»; СУБД Arenadata DB в качестве подсистемы хранения и обработки данных «СТИМ АО 2.0».

Система введена в опытно-промышленную эксплуатацию и успешно обслуживает ключевые бизнес-процессы: сбор данных, формирование часовой, суточной и периодической отчётности, блочной ведомости, отчётности 3-ТЕХ, а также передачу информации в смежные системы и сторонние организации. Система активно используется в работе планово-производственной службы, информационно-диспетчерского центра, службы топливообеспечения и групп технического учёта филиалов.

Внедрение проекта обеспечило рост собираемости данных о производственной деятельности «Мосэнерго», сократило объём ручного ввода, ускорило принятие решений на основе актуальной информации и повысило прозрачность формирования отчётности.

«Проект на Arenadata DB — яркий пример цифровизации энергетики: мы не просто мигрировали, а построили современную платформу на российском ПО, которая ускорит бизнес-решения и обеспечит независимость», — отметил Борис Исаев, начальник управления СДТУ и ИТ «Мосэнерго».

«Мы гордимся партнёрством с „Мосэнерго“: Arenadata DB позволила реализовать амбициозный проект в рекордные сроки, обеспечив масштабируемость и безопасность данных для крупнейшего энергопроизводителя. Это подтверждает надёжность нашего продукта для задач импортозамещения в стратегических отраслях», — отметил Максим Власюк, директор по работе с корпоративным сектором Группы Arenadata.

На текущий момент проект продолжается: «Мосэнерго» тестирует систему управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC) для каталогизации данных в хранилище ADB.