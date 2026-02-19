Разделы

Цифровизация Внедрения Инфраструктура Системное ПО
|

Компания «Мосэнерго» завершила внедрение нового хранилища данных на Arenadata DB

Компания «Мосэнерго» завершила проект по внедрению нового корпоративного хранилища данных (КХД) на базе отечественных СУБД Arenadata DB (ADB) и системы Arenadata Streaming (ADS), выполнив проект в сжатые сроки. Новое КХД заменило решение зарубежного вендора Vertica. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata.

В рамках стратегии импортозамещения и инноваций «Мосэнерго» в 2024 г. запустило проект «Расширение компонентов и модулей системы технологической информации ПАО „Мосэнерго“ — аналитическая отчётность (СТИМ АО) и модернизация процессов системы оперативной информации (СОИ) с учётом требований по импортозамещению». Решение предназначено для сбора, централизованного хранения и обработки данных технико-экономических показателей (ТЭП) о работе объектов компании, формирования отчётности и передачи информации в сторонние организации и в смежные системы «Мосэнерго».

Проект преследовал следующие цели: модернизацию систем «СТИМ АО» и СОИ в версию «СТИМ АО 2.0»; обеспечение непрерывности бизнес-процессов, попадающих в область реализации проекта; расширение состава собираемых и доступных показателей для формирования аналитической отчётности на основе технологических данных из существующих и новых источников; расширение платформы и переход на компоненты из реестра отечественного ПО.

Проект выполнялся в два этапа. На первом этапе были выполнены: анализ существующего ИТ-ландшафта, архитектуры систем «СТИМ АО» и СОИ, включая прикладное ПО и инфраструктуру; оценка возможностей перехода на отечественное ПО; обследование процессов и инструментов СОИ и «СТИМ АО» на объектах «Мосэнерго» с уточнением бизнес-требований; формирование состава заменяемых и замещающих технологий из реестра отечественного ПО для каждого функционального блока; разработка технических решений.

На втором этапе специалисты «Мосэнерго» и привлечённых подрядных организаций подготовили среды разработки, тестирования и продакшена, провели инженерные работы, реализовали интеграционные механизмы, а также создали подсистему отчётности и пользовательский интерфейс (UI).

В качестве замещающих технологий в созданной системе было выбрано и внедрено следующее ПО Arenadata: решение для оперативного обмена сообщениями между корпоративными информационными системами Arenadata Streaming в части подсистемы интеграции «СТИМ АО 2.0»; СУБД Arenadata DB в качестве подсистемы хранения и обработки данных «СТИМ АО 2.0».

Система введена в опытно-промышленную эксплуатацию и успешно обслуживает ключевые бизнес-процессы: сбор данных, формирование часовой, суточной и периодической отчётности, блочной ведомости, отчётности 3-ТЕХ, а также передачу информации в смежные системы и сторонние организации. Система активно используется в работе планово-производственной службы, информационно-диспетчерского центра, службы топливообеспечения и групп технического учёта филиалов.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

Внедрение проекта обеспечило рост собираемости данных о производственной деятельности «Мосэнерго», сократило объём ручного ввода, ускорило принятие решений на основе актуальной информации и повысило прозрачность формирования отчётности.

«Проект на Arenadata DB — яркий пример цифровизации энергетики: мы не просто мигрировали, а построили современную платформу на российском ПО, которая ускорит бизнес-решения и обеспечит независимость», — отметил Борис Исаев, начальник управления СДТУ и ИТ «Мосэнерго».

«Мы гордимся партнёрством с „Мосэнерго“: Arenadata DB позволила реализовать амбициозный проект в рекордные сроки, обеспечив масштабируемость и безопасность данных для крупнейшего энергопроизводителя. Это подтверждает надёжность нашего продукта для задач импортозамещения в стратегических отраслях», — отметил Максим Власюк, директор по работе с корпоративным сектором Группы Arenadata.

На текущий момент проект продолжается: «Мосэнерго» тестирует систему управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC) для каталогизации данных в хранилище ADB.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских виртуальных АТС

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще