Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области

МТС проанализировала использование ретро-смартфонов в своей сети. Выяснилось: в России растёт популярность старых iPhone — особенно среди молодёжи до 18 лет. За год число таких устройств у зумеров удвоилось.

При этом старые iPhone заметно популярнее старых Android‑устройств: на долю Apple приходится 76% всех ретро‑смартфонов, выпущенных до 2013 г.

Аналитики отмечают, что тренд на старые iPhone связан с несколькими факторами. Во-первых, устройства Apple отличаются стабильной работой и высокой надежностью даже спустя годы. Развитая экосистема позволяет смартфону взаимодействовать с другими гаджетами, что делает их актуальными и сегодня. Высокая лояльность пользователей к бренду подтверждается дополнительными данными: 79% пользователей Apple при смене смартфона выбирают новый iPhone вместо устройств других производителей. Это самый высокий показатель в стране.

Особенно активно старые iPhone покупают подростки 14–18 лет: в 2025 г. их доля среди владельцев ретро‑смартфонов выросла до 14% — почти вдвое по сравнению с 2024 г. Также такие модели популярны у людей 25–44 лет (15,9%) и 18–24 лет (7%).

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Наиболее востребованный «ретро‑смартфон» — iPhone 5S: он занимает 65% сегмента старых моделей. За ним идут iPhone 5 (16%), iPhone 4S (9,5%) и iPhone 4 (7,5%). На фоне интереса к винтажным моделям не снижается спрос и на новинки: в 2025 году в России было продано 1,8 млн iPhone на общую сумму более 158 млрд руб. Самые популярные новые модели — iPhone 16 Pro и iPhone 15.

«Интерес к ретро‑iPhone среди зумеров — это не шаг назад, а своеобразный „цифровой винтаж“. Он напоминает: хорошее устройство остаётся актуальным годами. Перед операторами связи встаёт задача — обеспечивать стабильную работу сети для самых разных устройств: как новейших гаджетов, так и проверенных временем моделей. Особое значение приобретает поддержка молодых пользователей, которые делают первые шаги в цифровом пространстве: им нужны понятные тарифные планы с учетом их потребностей в общении и интеграцией интеллектуальных сервисов — от ИИ‑стилистов до виртуальных ментальных помощников», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

