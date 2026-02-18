Разделы

С GitFlic 4.7.0 масштабировать и контролировать разработку стало проще

«Группа Астра» представляет обновление платформы для работы с исходным кодом — GitFlic 4.7.0. Разработчики сделали акцент на ускорении выпуска ПО: появились более гибкие и мощные инструменты для CI/CD, автоматизации и управления рисками, а также поддержка английского языка в интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевое улучшение релиза – это расширение возможностей непрерывной интеграции и доставки. Новые правила одобрения слияний веток кода позволяют ускорить согласование, а настраиваемые конвейеры сборки минимизируют простои и предотвращают остановки из-за некритичных ошибок.

Для глубокой интеграции и автоматизации рутинных операций значительно расширили REST API. Теперь с его помощью можно программно управлять задачами, настройками доступа и другими элементами системы. Это помогает экономить время и обеспечивает бесшовную работу в сложных ИТ-ландшафтах.

Контроль над процессами и безопасностью усилили: вебхуки для мониторинга конвейеров предупреждают о потенциальных проблемах заранее, а контроль IP-адресов повышает уровень защиты разработки. Конфигурирование времени хранения логов сборок и панель управления e-mail-уведомлениями обо всех проектах пользователя делают администрирование более качественным, а расширение перечня поддерживаемых версий SARIF-отчетов дает возможность использовать больше анализаторов уязвимостей.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Платформа получила множество точечных улучшений, направленных на надежность и удобство. Оптимизировали работу с артефактами и зависимостями (NPM, Composer и PyPI), улучшили обработку LFS-файлов, доработали интерфейсы управления проектами и уведомлениями. Массовые операции, например, управление ветками, стали доступны через API, и благодаря этому на рутинные задачи уходит меньше времени. Кроме того, прежний текстовый редактор заменили на более простой и надежный.

«Цель этого обновления — превратить разработку из набора технических задач в управляемый бизнес-процесс, — сказал Максим Козлов, технический директор платформы GitFlic. — Мы даем командам прямые механизмы для ускорения релизного цикла и снижения операционных рисков, что напрямую влияет на итоговую стоимость владения продуктом и скорость его вывода на рынок».

