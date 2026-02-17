Разделы

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Компания «Технологии Доверия» (ТеДо), работающая в области аудиторских, консультационных и технологических услуг, объявила о запуске собственной мультиагентной ИИ-платформы TeDo Intelligence. Решение предназначено для создания интеллектуальных рабочих мест и командных центров нового типа, позволяя бизнесу перейти от разрозненных экспериментов с искусственным интеллектом к системному развитию ИИ-инструментов внутри корпоративного контура.

Платформа как ответ на вызовы корпоративной среды

Как отмечают в компании, массовое использование внешних облачных ИИ-моделей (ChatGPT, Perplexity и др.) ограничено вопросами конфиденциальности: сотрудники не могут обрабатывать внутреннюю информацию и файлы в таких системах. В результате многие компании начали создавать собственные on-premise ИИ-инструменты, что привело к появлению разрозненных решений, слабой управляемости и дублированию компонент. Кроме того, такой подход требует значительных R&D-затрат и содержания дорогостоящих специалистов.

TeDo Intelligence предлагает комплексный подход к решению этих проблем. Платформа включает несколько ключевых компонентов: интеллектуальное рабочее место TI.iSpace для взаимодействия с ИИ-агентами, low-code среду TI.AgentStudio для создания агентов бизнес-пользователями, систему мониторинга TI.AgentMonitor, централизованную библиотеку агентов TI.AgentCatalog, а также ядро TI.Core Engine с on-premise развертыванием, обеспечивающим безопасность и конфиденциальность данных.

img_7404.png

Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) объявила о запуске собственной мультиагентной ИИ-платформы TeDo Intelligence

Главным лицом платформы выступает Тедора — базовый помощник для работы с корпоративной информацией, выполняющий также функции супервайзера специализированных ИИ-агентов для различных бизнес-подразделений.

Возможности и примеры применения

Платформа позволяет сотрудникам взаимодействовать с корпоративными данными на естественном языке, получать сводки, строить прогнозы, консультироваться по внутренним регламентам, создавать собственных ИИ-агентов и предоставлять к ним доступ коллегам. Среди ключевых особенностей — поддержка работы как с неструктурированными текстовыми данными (через RAG-методы), так и с данными учетных систем и баз данных, возможность настройки автономной работы агентов по расписанию, ролевая модель доступа и поддержка любых открытых ИИ-моделей.

В компании уже разработали ряд специализированных ИИ-агентов для различных бизнес-задач: финансовый аналитик для анализа сделок и денежных потоков, технологический эксперт для поддержки персонала производственных объектов, аналитик работы склада, налоговый эксперт с учетом актуального законодательства, HR-ассистент для консультирования сотрудников, ассистент по трансфертному ценообразованию, риск-аналитик для мониторинга контрагентов и «ловец слов» для транскрибации встреч и генерации протоколов.

Позиция компании и планы развития

«Мы решили демократизировать процесс создания гибкого и безопасного корпоративного ИИ-контура. Вместе с платформой клиенты получают не только готовые инструменты, но и весь наш опыт по работе с ИИ-моделями, интеграции инструментов и, что главное, интуитивный интерфейс для создания и использования ИИ-агентов с первого дня развертывания», — комментирует Илья Хорлин, партнер технологической практики компании «Технологии Доверия».

В компании подчеркивают, что используют платформу и внутри фирмы, что служит важным бенчмарком. В ближайших планах — совершенствование технологических решений по организации корпоративной среды ИИ-агентов, развитие отраслевых сценариев и расширение линейки специализированных агентов.

Платформа TeDo Intelligence уже доступна для заказа на официальном сайте продукта.

