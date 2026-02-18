Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Абоненты Т2 могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения партнеров

T2, российский оператор мобильной связи, добавляет в центр обмена минут и гигабайтов новые предложения. Клиенты могут обменять накопленный трафик на кофе во «Вкусно – и точка», такси в «Яндекс Go», топливо на заправках партнеров и онлайн-сервисы.

За все время работы программы обмена абоненты T2 совершили более 43 млн операций. Клиенты использовали в общей сложности 7,5 млрд минут и 22 млн гигабайт. Оператор добавляет новые предложения в программу.

Теперь абоненты Т2 могут обменять накопленный трафик на кофе или блюдо во «Вкусно – и точка», скидку на такси в «Яндекс Go», а также на топливо через приложение Autogram. Клиенты также могут за минуты и гигабайты получить доступ к онлайн-сервисам: безлимиту в выходные, безлимиту на SMS и MMS, видео, кино, «Яндекс», «ВКонтакте» и другие предложения.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Центр обмена доступен в мобильном приложении T2 и личном кабинете на сайте. Каталог предложений регулярно пополняется с учетом интересов абонентов и возможностей новых партнеров. T2 последовательно развивает функционал, позволяющий клиентам использовать остатки минут и гигабайтов максимально широко, в том числе за пределами услуг мобильной связи.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2, сказал: «С 2021 г., когда мы запустили платформу обмена минут, наша цель оставалась неизменной – сделать цифровые услуги новой валютой. В 2024 г. с запуском обмена гигабайтов мы вышли на новый уровень гибкости. Мы наблюдаем, как запросы абонентов меняются вместе с их повседневностью. Поэтому каталог обмена постоянно развивается: от кофе, билетов в музей, проезда по платным дорогам до такси, топлива и безлимитов. Более 43 млн обменов говорят, что клиенты ценят возможность распоряжаться своими минутами и гигабайтами так, как им удобно».

