Сколько стоит блинная корзина на Масленицу: исследование

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и ИТ-компании «Эвотор» проанализировали траты россиян на Масленицу. Выяснилось, что большинство опрошенных (75%) планируют в этом году отмечать праздник — печь блины и ходить в гости, а стоимость базового набора продуктов для блинов составит чуть больше 400 руб. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Традиции в цифровую эпоху: как меняются привычки

Результаты опроса «ЮMoney» подтверждают устойчивость культурных кодов: 75% респондентов намерены отмечать Масленицу в 2026 г. Из них 74% будут печь блины дома. Это соотносится с данными о местах посещения: в кафе и рестораны на дегустацию блинного меню собираются лишь 9% опрошенных.

Социальный аспект праздника также трансформируется. 59% респондентов планируют поддержать традицию в рабочих или учебных коллективах, 34% отправятся в гости, а 28% посетят городские гуляния. При этом сегмент готовой продукции остается нишевым — только 12% опрошенных купят блины в магазине или пекарне.

Бюджет и потребительская стратегия

Большинство россиян подходят к тратам рационально: 39% опрошенных закладывают в бюджет от 1 до 3 тыс. руб. Более экономный вариант (до одной тыс. руб.) выбирают 29% респондентов.

Хотя 68% участников опроса по привычке выбирают супермаркеты у дома, формируется устойчивый тренд на омниканальность: 16% совмещают офлайн-покупки с онлайн-заказами, а 9% полностью перешли на доставку продуктов. Лишь 7% остаются верны рынкам и ярмаркам.

В сегменте высоких трат (от 5 до 10 тыс. руб.) находится только 4% опрошенных, и 3% готовы потратить более 10 тыс. При этом 8% респондентов продемонстрировали модель «нулевых трат», планируя использовать имеющиеся домашние запасы.

Экономика «блинной корзины»: фактор яиц

По данным ИТ-компании «Эвотор», средняя стоимость стандартного набора (молоко, яйца, мука, разрыхлитель, сметана) составила 427 руб. Уникальность текущей ситуации заключается в том, что корзина стала на 1% дешевле, чем годом ранее.

Ключевым драйвером снижения стоимости стала коррекция цен на яйца. Средняя цена за десяток в январе 2026 г. составила 112 руб., что на 16% ниже прошлогодних показателей. Эксперты связывают это с эффектом высокой базы конца 2023 — начала 2024 г.

Остальные ингредиенты показали следующую динамику стоимости: сметана (300 г) — 122 руб. (+5%); молоко (1 л) — 104 руб. (+4%); пшеничная мука (1 кг) — 76 руб. (+7%); разрыхлитель (10 г) — 14 руб. (+12%).

География цен: от Якутии до Урала

Анализ чеков «Эвотора» выявил значительную региональную дифференциацию. Традиционными лидерами по стоимости набора остаются северные регионы: в Республике Саха (Якутия) приготовление блинов обойдется в 603 руб. (+7% к 2025 году), в ЯНАО — 599 руб. (+8%). Москва также вошла в топ дорогих регионов с показателем 511 руб. (+2%), разделив эту позицию с Приморским краем (511 руб., -1%).

Самая доступная «блинная корзина» зафиксирована в Пермском крае — 361 руб. (-6%). Также низкие показатели отмечены в Свердловской (373 руб., -5%) и Воронежской (390 руб., -9%) областях.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге стоимость набора снизилась сразу на 12%, составив 429 руб., что ниже московского уровня.

Вкусовые предпочтения

Опрос «ЮMoney» также продемонстрировал и гастрономические привычки россиян. Доминирует консервативный выбор: 40% предпочитают сладкие начинки (сгущенка, варенье, мед). Сытные варианты (мясо, ветчина, сыр) выбирают 16%, столько же — классику со сметаной или маслом. Премиальный сегмент (красная икра и рыба) привлекает 11% опрошенных, а 12% предпочитают блины без начинки.

Об исследовании

Опрос проводился в феврале 2026 г. среди более 1,5 тыс. пользователей «ЮMoney». Выборка репрезентативна: 60% мужчин и 40% женщин. Возрастная структура: 33% — старше 44 лет, 29% — 35–44 года, 20% — 25–34 года. Большинство опрошенных проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Сибирском и Приволжском федеральных округах.