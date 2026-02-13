«Акрихин» автоматизировала финансы, логистику и регуляторику за счет программных роботов

Фармацевтическая компания «Акрихин» совместно с интегратором «Первый Бит» (офис «Спортивная») провела полное импортозамещение иностранной RPA-платформы и выстроила парк программных роботов. Вместо ушедшего вендора промышленную роботизацию запустили на отечественном ПО Pix RPA. Результат – более 100 роботизированных процессов и экономия свыше 20 тыс. рабочих часов персонала в год. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

Когда зарубежный вендор покинул рынок, «Акрихин» оказалась в жестких временных рамках: лицензия на прежнее ПО истекала, останавливать роботов было нельзя – они вросли в операционную деятельность бизнеса. За четыре месяца команда «Первого Бита» не просто перенесла существующий парк роботов на платформу Pix RPA, но и масштабировала систему, продолжая развития направления.

«Мы рисковали не успеть до окончания лицензии. Пришлось работать в режиме тушения пожаров, управлять ожиданиями бизнеса и держать в голове план Б. Но миграция заняла всего четыре месяца, и бизнес даже не заметил перехода. Роботы не просто сохранились – они эволюционировали. Сегодня это не просто автоматизаторы, а "лакмусовая бумажка" для поиска узких мест в процессах. Они реально изменили культуру работы коллег с цифровыми инструментами», – сказал Самир Ильясов, руководитель отдела развития проектов офиса «Спортивная» компании «Первый Бит».

Сегодня цифровые сотрудники «Акрихина» закрывают полный цикл рутинных операций в трех ключевых областях: финансы: обработка сотен счетов-фактур, платежных поручений, налоговых документов и банковских сверок. Ошибки ручного ввода ушли в прошлое; логистика и цепочки поставок: автоматический мониторинг ЭДО, обмен данными между Oracle eBS, SAP и СБИС, управление маркировкой; регуляторика и юрблок: это отдельный контур, критичный для фармы. Роботы ежедневно мониторят изменения в реестре Минюста, обновления инструкций в ГРЛС и следят за сроками регистрационных удостоверений. Регуляторные риски компании снижены кратно.

Сложность проекта заключалась в гетерогенной среде заказчика. «Акрихин» работает одновременно в Oracle eBS, SAP, системах клиент-банк и ЭДО. Роботы Pix RPA выступают в роли универсального «клея»: они бесшовно соединяют разрозненные системы без доработки ядра каждой из них.

«Мы не просто сделали копию старых роботов. Мы пересобрали процессы под новые реалии. Сейчас у нас сформирован масштабируемый контур роботизации, который готов тиражироваться на новые бизнес-задачи без потери качества и скорости», – сказал Илья Худяков, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов «Акрихин».

Главный измеримый итог проекта – освобождение более 20 тыс. человеко-часов в год, что эквивалентно экономии более 10 FTE. Сотрудники финансового, логистического и юридического департаментов перестали тонуть в рутине и переключились на аналитику, контроль и нестандартные задачи.

Роботизация процессов в компании активно продолжается: только решения, внедрённые в 2025 г., уже обеспечивают экономию более чем 2 FTE. В дальнейшем планируется сохранять сопоставимые темпы оптимизации, масштабируя успешные кейсы и внедряя новые программные роботы в ключевые бизнес‑процессы.

Со стороны вендора проект оценили как эталонный по скорости и качеству внедрения.

«Кейс "Акрихина" – яркий пример того, как Pix RPA работает в условиях жестких сроков и сложного legacy. Мы показали, что российское ПО способно не просто заместить иностранное, а дать кратный прирост эффективности. Прозрачность процессов, снижение ошибок и тысячи сэкономленных часов – вот настоящая ценность цифровизации», – сказал Глеб Калкутин, директор направления RPA Pix Robotics.