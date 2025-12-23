«Яндекс Карты» подвели итоги года и рассказали, как пользователи взаимодействовали с городом в 2025 году

«Яндекс Карты» подвели итоги 2025 г. для пользователей. За 2025 г. в приложении построили больше 6,5 млрд маршрутов общей протяженностью 37 млрд км. Чаще всего россияне прокладывали маршруты вечером, а искали места днем. Личные итоги года авторизованные пользователи могут найти в приложении «Карт». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самой популярной рубрикой в «Картах» стала «Еда». За год россияне искали, где поесть, более 650 млн раз. При этом в Екатеринбурге и Самаре пользователи чаще искали торговые центры, а кафе и рестораны оказались только вторыми по популярности среди жителей этих городов. В топ-5 рубрик по стране также вошли гостиницы. В Санкт-Петербурге пользователи часто искали музеи и другие достопримечательности, а в Челябинске, Красноярске и Екатеринбурге — магазины продуктов.

В 2025 г. россияне чаще всего строили маршруты к торговым центрам. За год количество таких запросов превысило 135 млн. Единственным городом, где самое популярное место назначения отличается, оказался Санкт-Петербург. Здесь жители чаще всего прокладывали маршруты к ресторанам. В пятерку лидеров по стране также вошли железнодорожные вокзалы, гостиницы и супермаркеты.

За год автомобилисты проехали с «Картами» более 30 млрд км. В среднем поездка на легковом автомобиле составила 32 км. Среди миллионников самый высокий средний показатель в Краснодаре (22,5 км), самый низкий — в Омске (10,8 км). Средняя длина маршрута грузового транспорта по стране составила 155 км — почти в 5 раз больше по сравнению с легковым.

Топ городов-миллионников по средней длине автомобильных маршрутов (в км) в «Яндекс Картах»: Краснодар (22,55), Москва (21,52), Воронеж (20,91), Волгоград (20,03), Уфа (18,94), Самара (17,67), Екатеринбург (17,25), Санкт-Петербург (17,13), Казань (16,75), Нижний Новгород (16,06), Новосибирск (15,36), Челябинск (15,16), Ростов-на-Дону (13,86), Пермь (13,32), Красноярск (11,77), Омск (10,78).

Пешеходы в «Картах», в свою очередь, прошли более 420 млн км. Примерно четверть дистанции приходится на Москву, а меньше всего среди миллионников прошли жители Омска. Средняя пешая дистанция по России составила 1,9 км. Самое высокое среднее значение принадлежит Воронежу (2,6 км), самое низкое — Санкт-Петербургу и Перми (1,5 км).

Топ городов-миллионников по средней длине пеших маршрутов (в км) в «Яндекс Картах»: Воронеж (2,59), Уфа (2,05), Самара (2,01), Челябинск (1,87), Ростов-на-Дону (1,84), Краснодар (1,81), Волгоград (1,8), Казань (1,73), Омск (1,71), Москва (1,66), Екатеринбург (1,65), Красноярск (1,63), Новосибирск (1,6), Нижний Новгород (1,58), Пермь и Санкт-Петербург (1,52).

Больше всего маршрутов пользователи «Яндекс Карт» строили летом и осенью 2025 г. Самым активным месяцем стал июль 2025 г. — тогда количество маршрутов достигло 690 млн. В Санкт-Петербурге и Новосибирске это также наиболее популярный месяц. Жители Москвы чаще строили маршруты в сентябре 2025 г., а пользователи из Волгограда и Казани — в августе 2025 г. В некоторых городах — Воронеже, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске и Самаре — по количеству построенных маршрутов лидирует октябрь 2025 г.

При том, что чаще всего маршруты строили в июле 2025 г., их суммарная протяженность больше в августе 2025 г. Тогда пользователи прошли и проехали с Картами почти 4,5 млрд км. В Воронеже общий километраж больше в октябре 2025 г., в Омске и Ростове-на-Дону — в мае 2025 г., в Красноярске и Нижнем Новгороде — в июне 2025 г. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске суммарная протяженность маршрутов больше в июле 2025 г.