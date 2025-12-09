Разделы

Федеральное Казначейство России представляет сервис приема платежей СБП в рамках ГИС ГМП

Сервис приема платежей через Систему быстрых платежей (СБП) Федерального казначейства от физических лиц в пользу государственных и муниципальных учреждений запущен в промышленную эксплуатацию. Проект реализован на базе Интеграционной платформы (СВИП) от «БПС Инновационные программные решения» в рамках ГИС ГМП. Об этом CNews сообщили представители «БПС Инновационные программные решения».

В настоящее время осуществляется прием платежей в адрес МВД (через портал «Госуслуг») и Федеральной таможенной службы (авансовые таможенные платежи). В ближайшее время планируется расширение числа участников системы за счет подключения муниципальных и бюджетных, а также автономных учреждений (школы, детские сады, парки, государственные театры и т.д.).

Все процессинговые операции выполняются на платформе СВИП, что обеспечивает надежность и соответствие государственным стандартам, гарантирует высокую производительность и безопасность системы, соответствует всем требованиям к импортонезависимости критических систем. В то же время Открытый API позволяет легко интегрировать сервис с существующими кассовыми системами. Также реализована многоуровневая защита от мошеннических операций.

Разработанное решение выступает в роли агента торгово-сервисного предприятия, обеспечивая прямую связь между плательщиками и государственными учреждениями через НСПК и Банк России. Система позволяет формировать платежные ссылки в режиме реального времени, обеспечивать мгновенное зачисление платежей на казначейские счета, работать с различными типами QR-кодов (статическими и динамическими).

«Сотрудничество с Федеральным Казначейством для нашей компании – это невероятно интересный опыт в части реализации сложных многоуровневых и высоконагруженных систем. Все проекты, которыми пользуется Казначейство России обязаны быть максимально надежными и безопасными. Реализация данной подсистемы в рамках большой государственной информационной системы ГМП открывает возможности централизации бюджетных поступлений. И мы очень рады сотрудничать со всеми участниками данного проекта, которые обеспечивают работу платежных проектов Казначейства», — сказал Дмитрий Бубнов, «БПС Инновационные программные решения».

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать
цифровизация

«Консолидация платежей через казначейскую систему — это стандартизация правил игры для всей бюджетной сферы. Мы высоко оцениваем роль банков в формировании платежной культуры и готовы совместно искать ниши для взаимовыгодного сотрудничества в условиях новых технологических реалий», — сказал представитель Федерального Казначейства Российской Федерации.


