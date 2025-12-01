Решение для эхокардиографии «Эхотрекер» внесено в Единый реестр российского ПО

Вендор-нейтральное решение для эхокардиографии «Эхотрекер», разработка ИТ-компании «ВейвАксесс», включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Статус реестрового ПО подтверждает российское происхождение продукта и дает медицинским учреждениям возможность закупать его в приоритетном порядке в соответствии с требованиями законодательства о госзакупках, поддерживая курс на развитие цифрового здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

Включение «Эхотрекера» в Единый реестр российского ПО (реестровая запись №30832) позволяет медицинским учреждениям закупать решение в упрощенном порядке в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, со всеми предусмотренными регуляторными преференциями.

«Эхотрекер» обеспечивает централизованное хранение и анализ эхокардиографических данных (ЭхоКГ), полученных с УЗ-аппаратов разных производителей по протоколу DICOM. Вендор-нейтральное решение работает со стандартными изображениями: автоматически распознает срезы сердца, выделяет контуры камер и определяет фазы сердечного цикла. На основе этих данных система выполняет морфофункциональную оценку миокарда, включая расчет ключевых показателей функции сердца с помощью технологии speckle-tracking, и оценивает параметры кровотока. Результаты наглядно визуализируются (в том числе на полярной диаграмме bull’s-eye) и автоматически формируются в структурированный протокол исследования, который передается в медицинскую информационную систему. Решение может быть кастомизировано для интеграции с МИС медицинского учреждения.

В клинической практике внедрение «Эхотрекера» стандартизирует диагностику и повышает управляемость диагностического процесса, сокращает время подготовки заключений и объем ручной работы, снижает количество повторных исследований. Для научного сообщества решение формирует базы данных для машинного обучения и обеспечивает единообразный анализ изображений в исследованиях.

«“Эхотрекер” — пример практической цифровой технологии для медицины: в одном решении объединены межвендорная совместимость, клинически значимые метрики и удобные инструменты для врача. Включение в реестр российского ПО делает путь внедрения короче для государственных и частных клиник — от пилота до тиража — и позволяет быстрее повышать эффективность и качество диагностики», — отметил Александр Азаров, генеральный директор ИТ-компании «ВейвАксесс».