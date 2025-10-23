Android-бэкдор захватывает учетные записи Telegram

Компания «Доктор Веб» выявила опасный бэкдор Android.Backdoor.Baohuo.1.origin в модифицированных злоумышленниками версиях мессенджера Telegram X. Помимо возможности похищать конфиденциальные данные, включая логин и пароль пользователя, а также историю переписки, это ВПО обладает рядом уникальных особенностей. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб».

Например, чтобы предотвратить свое обнаружение и скрыть факт компрометации учетной записи, Android.Backdoor.Baohuo.1.origin умеет скрывать в списке активных сеансов Telegram подключения со сторонних устройств. Кроме того, он может добавлять и исключать пользователя из Telegram-каналов, вступать от его лица в чаты и выходить из них, также скрывая эти действия. Фактически с его помощью злоумышленники получают полный контроль над учетной записью жертвы и функциями мессенджера, а сам троян является инструментом для накрутки числа подписчиков в Telegram-каналах.

Киберпреступники управляют бэкдором в том числе через базу данных Redis, что ранее не встречалось в Android-угрозах. По оценкам наших специалистов общее число устройств, зараженных Android.Backdoor.Baohuo.1.origin, превысило 58 тыс..

Основным способом доставки бэкдора на целевые устройства является реклама внутри мобильных приложений. Потенциальным жертвам демонстрируются объявления, в которых предлагается установить мессенджер Telegram X. При нажатии на баннер пользователи перенаправляются на вредоносные сайты, с которых и происходит загрузка троянского APK.

Эти сайты оформлены в стиле магазина приложений, а сам мессенджер позиционируется на них как площадка для удобного поиска партнера для общения и свиданий. Об этом говорят как баннеры с наложенным на них рекламным текстом о «бесплатных видеочатах» и с приглашениями «поговорить» (например, под видом скриншотов окна видеовызова), так и сочиненные злоумышленниками отзывы якобы довольных пользователей. Отметим, что на веб-страницах предусмотрена возможность выбора языка оформления, однако сами изображения при этом не меняются.