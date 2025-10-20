Mont и разработчик облачной ИТ-инфраструктуры ITKey заключили соглашение о развитии партнерской сети

Группа компаний Mont начала сотрудничество с российским разработчиком ITKey (работает в области решений для облачной ИТ-инфраструктуры и виртуализации на базе открытого исходного кода Open Source). Партнерство направлено на развитие канала продаж и продвижение российских технологий, обеспечивающих импортонезависимость в сфере сложного инфраструктурного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Mont.

Сотрудничество между Mont и ITKey создает новые возможности для партнеров и интеграторов в ключевых направлениях развития ИТ-инфраструктуры: виртуализации, VDI, частных облаков и решений на основе искусственного интеллекта. Партнеры смогут получить доступ к зрелым продуктам ITKey, таким как флагманской облачной платформе KeyStack и платформе виртуализации KeyVirt, полностью соответствующим требованиям информационной безопасности и регуляторов.

На сегодняшний день ITKey занимает ключевые позиции на российском рынке: более 70% частных облаков в стране построены или управляются при участии команды компании. Продукты ITKey используются крупнейшими заказчиками в финансовом, телекоммуникационном и розничном секторах.

В рамках новой инициативы Mont и ITKey планируют существенно расширить географию присутствия партнеров и стимулировать рост числа внедрений отечественных решений в корпоративных и государственных инфраструктурах. Синергия между экспертизой ITKey в области облачных технологий и дистрибьюторскими возможностями Mont позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий и повысить доверие к российским инфраструктурным продуктам.

«Мы видим высокий интерес рынка к зрелым отечественным решениям для облачной инфраструктуры. Сотрудничество с ITKey позволит нам предложить партнерам комплексные инструменты для построения импортонезависимых ИТ-сред, обеспечивая не только технологическую устойчивость, но и новые возможности для роста бизнеса», — сказал Игорь Будай, начальник отдела Mont.

«Партнерство с Mont поможет нам в реализации стратегии по развитию экосистемы российских решений. Благодаря сотрудничеству мы сможем сделать наши продукты более доступными для партнеров и заказчиков по всей стране, укрепив позиции отечественного софта в стратегически важных сегментах рынка», — сказал Андрей Ковалев, генеральный директор и сооснователь ITKey.