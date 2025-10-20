Разделы

ПО Ритейл Дистрибуция Импортонезависимость
|

Mont и разработчик облачной ИТ-инфраструктуры ITKey заключили соглашение о развитии партнерской сети

Группа компаний Mont начала сотрудничество с российским разработчиком ITKey (работает в области решений для облачной ИТ-инфраструктуры и виртуализации на базе открытого исходного кода Open Source). Партнерство направлено на развитие канала продаж и продвижение российских технологий, обеспечивающих импортонезависимость в сфере сложного инфраструктурного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Mont.

Сотрудничество между Mont и ITKey создает новые возможности для партнеров и интеграторов в ключевых направлениях развития ИТ-инфраструктуры: виртуализации, VDI, частных облаков и решений на основе искусственного интеллекта. Партнеры смогут получить доступ к зрелым продуктам ITKey, таким как флагманской облачной платформе KeyStack и платформе виртуализации KeyVirt, полностью соответствующим требованиям информационной безопасности и регуляторов.

На сегодняшний день ITKey занимает ключевые позиции на российском рынке: более 70% частных облаков в стране построены или управляются при участии команды компании. Продукты ITKey используются крупнейшими заказчиками в финансовом, телекоммуникационном и розничном секторах.

В рамках новой инициативы Mont и ITKey планируют существенно расширить географию присутствия партнеров и стимулировать рост числа внедрений отечественных решений в корпоративных и государственных инфраструктурах. Синергия между экспертизой ITKey в области облачных технологий и дистрибьюторскими возможностями Mont позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий и повысить доверие к российским инфраструктурным продуктам.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Мы видим высокий интерес рынка к зрелым отечественным решениям для облачной инфраструктуры. Сотрудничество с ITKey позволит нам предложить партнерам комплексные инструменты для построения импортонезависимых ИТ-сред, обеспечивая не только технологическую устойчивость, но и новые возможности для роста бизнеса», — сказал Игорь Будай, начальник отдела Mont.

«Партнерство с Mont поможет нам в реализации стратегии по развитию экосистемы российских решений. Благодаря сотрудничеству мы сможем сделать наши продукты более доступными для партнеров и заказчиков по всей стране, укрепив позиции отечественного софта в стратегически важных сегментах рынка», — сказал Андрей Ковалев, генеральный директор и сооснователь ITKey.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

В мире внезапно резко вырос спрос на древние носители и приводы, которыми не умеют пользоваться зумеры. Во всем виновата Microsoft

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще