Xenium X718: преимущества мобильного, комфорт стационарного

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный представитель продуктов Xenium в России, анонсировала новую модель — мобильный телефон Xenium X718. Устройство создано в качестве альтернативы стационарному телефону дома или на даче, специально для удобства пожилых людей и тех, кому важно постоянно оставаться на связи даже во время долгого отсутствия на рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Xenium X718 отличается крупными клавишами, четким экраном и интуитивно понятным меню. Благодаря этому управление телефоном не вызывает затруднений даже у тех, кто редко пользуется гаджетами. А на задней панели размещена кнопка SOS, нажатие на которую автоматически совершает звонок или отправляет сообщение на заданный номер.

Модель оснащена док-станцией для зарядки, что делает ее удобной альтернативой стационарному телефону. Наличие станции позволяет хранить телефон на видном месте и заряжать его без лишних проводов — достаточно просто поставить аппарат на базу. Это решение особенно удобно дома: телефон всегда готов к работе, и нет путаницы с проводами.

ksenius700.jpg

Xenium X718

Устройство поддерживает параллельную работу двух SIM-карт, оснащено 1,77-дюймовым TFT-дисплеем, камерой 0,3 Мп, FM-радио и слотом для карты памяти MicroSD объемом до 32 ГБ. Время работы составляет более месяца в режиме ожидания и до 12 часов в режиме разговора. Это позволяет реже думать о подзарядке и не переживать, что пользователь останется без связи в нужный момент.

Компактный моноблок весит всего 79 гр, а в числе встроенных функций — будильник, калькулятор, телефонная книга и SMS. Отсутствие лишнего предустановленного ПО делает устройство максимально простым и понятным.

Xenium X718 доступен в классическом черном и ярком красном цвете. В комплект поставки входят сам телефон, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Мобильный телефон Xenium X718 можно приобрести по цене 2,49 тыс. руб.

Указанные характеристики основаны на исследованиях полностью заряженной батареи, производимых в лаборатории с отключенной функцией Bluetooth. Фактические показатели определяются настройками оператора и режимом использования мобильного телефона. Характеристики и комплектация даны в целях предоставления информации и могут быть изменены без предварительного уведомления.

