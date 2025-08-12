Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

МТС запустила финансовый сервис «МТС Накопления» с доходностью 21% годовых

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что первой среди операторов запустила финансовый сервис для хранения и преумножения денежных средств с доходностью 21% годовых. С помощью «МТС Накоплений» пользователи смогут получать ежедневный доход и выводить в любой рабочий день всю сумму со счета с полным сохранением накопленных процентов. Сервис доступен в приложении «Мой МТС». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый финансовый продукт ориентирован на широкий круг пользователей, которые хотят хранить сбережения с высоким доходом и иметь свободный доступ к своим деньгам. Средства на счете «МТС Накоплений» автоматически инвестируются в цифровые облигации МТС, которые обеспечивают стабильный доход без рыночных рисков. МТС гарантирует обратный выкуп облигаций по полной стоимости.

Минимальная сумма вложений составляет 100 руб. и не имеет ограничений по срокам. Открыть счет «МТС Накоплений» можно в приложении «Мой МТС» — достаточно пройти быструю регистрацию и пополнить счет. Все операции проводятся без комиссии, а обслуживание счета бесплатное.

«С запуском "МТС Накоплений“ мы создаем простой и понятный финансовый инструмент, который совмещает привычный пользователю формат накопительного счёта с возможностью реального инвестирования в развитие цифровой экономики. Средства, привлеченные через облигации, будут направлены на масштабные проекты по модернизации цифровой инфраструктуры МТС в регионах России. Это решение для пользователей, которые ценят прозрачность, доходность и свободу распоряжения средствами. При этом продукт остаётся интуитивно понятным даже для тех, кто раньше не инвестировал», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Техническая реализация сервиса обеспечена на базе платформы «МТС Инвестиции».

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

По данным исследования МТС, более 80% пользователей финансовых инструментов используют накопительные счета, а ключевым критерием выбора остается доходность. Однако лишь 46% опрошенных инвестируют — большинство отказывается от инвестиций из-за риска и сложности понимания механики. «МТС Накопления» отвечает на запросы пользователей, предоставляя инвестиционный инструмент в удобной и безопасной форме.

Более половины опрошенных выразили готовность рассматривать «МТС Накопления» как альтернативу традиционному накопительному счету, а треть — вкладу. Кроме того, продукт заинтересовал даже тех, кто предпочитает хранить деньги в наличной форме и 28% из них готовы перейти на цифровую модель сбережений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Что тормозит использование искусственного интеллекта

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще