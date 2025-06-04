NETVISION получила награду на ЦИПРе за проект по объединению разрозненных систем видеоаналитики в единую платформу

Проект сервисной платформы видеоаналитики на основе ИИ «Безопасный город» от компании-разработчика алгоритмов искусственного интеллекта NETVISION победил в номинации «Городские решения» премии CIPR Digital 2025 в рамках X юбилейной конференции ЦИПР, которая проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 8 июня.

«Безопасный город» объединяет в единую платформу существующие разрозненные системы видеонаблюдения в регионах-заказчиках: городских систем, гостиниц, больниц, спорткомплексов, транспортных объектов и даже видеодомофонов. В результате доступ ко всем видеопотокам становится возможным в режиме «одного окна» с компьютера.

Победный диплом генеральному директору NETVISION Роману Казаченко на церемонии награждения вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Платформа с помощью ИИ позволяет в режиме онлайн идентифицировать лица людей, находить транспортные средства с номерными знаками более чем 30 стран мира, оперативно выявлять ДТП и другие чрезвычайные происшествия на дорогах и незамедлительно оповещать об этом экстренные службы. Также доступен просмотр архивов записей и получение аналитических отчетов об инцидентах. Кроме того, ИИ способен контролировать чистоту городских контейнерных площадок, состояние дорожного полотна и качество уборки снега зимой.

«Наша разработка неслучайно была высоко оценена жюри. Те регионы, которые уже успели испытать в работе единую платформу, убедились, насколько формат объединения всех систем видеонаблюдения в “единое окно” повышает эффективность и оперативность реагирования на угрозы и, в целом, улучшает качество и комфорт жизни жителей. Кроме того, это позволяет сократить расходы на обслуживание систем и направить сэкономленные средства на их дальнейшее масштабирование», — рассказал генеральный директор NETVISION Роман Казаченко.

Напомним, что консорциум компаний NETVISION, NETLINE и «ВЗОР», где NETLINE выступает в роли системного интегратора ИТ-решений, NETVISION — как разработчик видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, а «ВЗОР» — как производитель «умных» камер, также принимает участие в экспозиции ЦИПРа и совместно с организаторами конференции оснастили площадку мероприятия камерами «ВЗОР». Камеры включены в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который ведёт Министерство промышленности и торговли России.

Камеры подключены к системе бесперебойного питания, позволяющей им работать на аккумуляторе без подзарядки до одной недели и передавать данные. Прямо «на борту» камер ИИ анализирует посещаемость павильонов в разное время суток и выявляет самые популярные из них. В частности, ИИ определяет пиковую посещаемость павильонов, выявляет наиболее востребованные зоны, визуализирует данные в формате графиков с помощью платформы NETVISION. Эти и другие аналитики могут использоваться как в проектах для государственного сектора, так и на инфраструктуре коммерческих предприятий.

Каждый посетитель ЦИПРа может подойти к стенду консорциума компаний NETVISION, NETLINE и «ВЗОР» и в режиме онлайн увидеть статистику посещаемости павильонов за весь период проведения конференции.

CIPR Digital — ежегодная премия, отмечающая достижения российских разработчиков, компаний и ведомств в сфере цифровой экономики. В 2025 году она проводится в пятый раз.