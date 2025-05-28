ДОМ.РФ: интерактивные отчёты с данными жилищного строительства используют уже свыше 700 компаний

Созданным на базе портала наш.дом.рф сервисом аналитических отчётов «Про Дома» пользуются уже 770 компаний по всей стране. Специальные интерактивные дашборды позволяют рынку получать сводную информацию о новостройках в каждом регионе РФ.

«Сегодня данные являются «новой нефтью», важным подспорьем в принятии решений. Этот же принцип лёг в основу национального проекта «Экономика данных», который сегодня реализуется нашим государством. ДОМ.РФ с 2018 года является оператором системы, которая по закону собирает и хранит все данные о жилищном строительстве. Это позволяет делать отрасль прозрачной, безопасной и максимально технологичной. Следующий этап для нас — это формирование культуры работы с данными, которую мы хотим интегрировать в отрасль», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

В системе наш.дом.рф сегодня содержится информация о 100% рынка долевого строительства: 4,3 тыс. застройщиков, 11,6 тыс. домов и 2,4 млн квартир. На их базе ДОМ.РФ и его дочерняя компания «ДОМ.РФ Технологии» разработали сервис аналитики рынка недвижимости «Про Дома» для профессиональных участников рынка: застройщиков, банков, агентств недвижимости и других.

С помощью такой аналитики застройщики могут: управлять ценообразованием, разрабатывать финансовые модели, получать информацию о ценах и продажах конкурентов, прогнозировать стоимость и темп продаж квартир, анализировать инвестиционную привлекательность площадок. Банкам сервис помогает выявлять проблемные ЖК, искать проекты для финансирования, проводить предварительную оценку застройщика и его проектов, проверять достоверность финансовой модели застройщика. Консультантам и агентствам недвижимости сервис полезен при составлении маркетинговых исследований и оценке рыночной стоимости жилья.

«За год количество пользователей интерактивных отчётов выросло почти в 2 раза. Это значит, что отрасль всё больше внедряет data-driven подход, чтобы принимать взвешенные управленческие решения, опираясь на самые актуальные и точные данные. Сервис помогает скорректировать планы и стратегию продаж, а также предоставляется принципиально новые возможности при анализе рынка недвижимости, управлении ценообразованием и прогнозировании стоимости и темпов продаж», – уточнил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

В области данных для рынка ДОМ.РФ Технологии также создал программный интерфейс – API ЕИСЖС. Он позволяет практически мгновенно получить данные из Единой информационной системы жилищного строительства и встроить их в существующую структуру информационной системы клиента сервиса для дальнейшей работы. Пользователи различных платформ и сервисов могут видеть актуальные сведения о возводимых и уже готовых объектах по всей стране, а компании – принимать решения для развития бизнеса. Всего же в режиме онлайн через API ЕИСЖС могут передаваться свыше 300 машиночитаемых атрибутов.