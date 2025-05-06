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«Сигма» приняла участие в демо-дне ИЦК «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика»

28 апреля в Москве прошел демо-день индустриальных центров компетенций (ИЦК) — «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика». Формат позволил объединить экспертов из трех отраслей. Они обсудили перспективы цифровой трансформации и возможности кросс-отраслевого сотрудничества для развития отечественных ИТ-решений. В дискуссиях рабочих групп приняли участие представители «Интер РАО» и «Сигмы», компании-разработчика ИТ-решений для энергетики и ЖКХ.

Площадкой для проведения объединенного демо-дня стал Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ). В приветственном слове проректор НИУ МГСУ Армен Тер-Мартиросян подчеркнул важность совместных решений для развития цифровизации строительной отрасли, ЖКХ и энергетического сектора отечественной экономики. В онлайн-формате собравшихся приветствовал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. В мероприятии приняли участие более 200 отраслевых экспертов, руководителей и специалистов крупнейших компаний из сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики.

Главными темами пленарного заседания стали кросс-отраслевое сотрудничество и рост экспортного потенциала ИТ-решений, разрабатываемых российскими компаниями.

На пленарной сессии выступили:

• Заместитель министра строительства Российской Федерации К.А. Михайлик;

• Заместитель министра энергетики Российской Федерации Э.М. Шереметцев;

• Председатель ИЦК «Строительство» М.М. ХафизовАметист групп»);

• Заместитель председателя ИЦК «ЖКХ» А.Г. ФроловТ Плюс»);

• Заместитель председателя ИЦК «Электроэнергетика» К.Ю. КравченкоРоссети»);

• Генеральный директор «Элдис» Р.А. Власов;

• Руководитель проектного офиса cлужбы «цифровой атташе» Минпромторга РФ А.А. Сажинов.

Особое внимание спикеры уделили созданию отраслевых и межотраслевых стандартов моделирования процессов, унификации данных и информационного обмена. Они также обсудили подходы к тиражированию ИТ-решений, разработанных участниками ИЦК в рамках особо значимых проектов (ОЗП).

Вторая часть мероприятия прошла в формате мозгового штурма. Разделившись на рабочие группы, эксперты определяли наиболее перспективные направления кросс-отраслевого сотрудничества и возможности адаптации опыта участников ИЦК. Такой формат позволил ознакомиться с проблематикой каждой отдельной отрасли и наладить новые деловые контакты. В дискуссиях рабочих групп приняли участие представители «Интер РАО» и «Сигмы».

По оценке экспертов, объединенный демо-день позволил обсудить самые актуальные задачи цифровизации строительства, ЖКХ и электроэнергетики, и работу в таком формате, безусловно, стоит продолжить.

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