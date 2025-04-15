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Маркированная вода Честный знак под управлением YARUS WMS

В январе 2025 г. в компании Премиум (г. Ярославль) за 2 месяца был успешно внедрен модуль Маркировка системы управления складом YARUS WMS. Данный модуль позволяет работать с прослеживаемыми товарами, требующими учета в ГИС Честный знак.

Компания Премиум является крупным поставщиком в регионе и отгружает порядка 600 наименований напитков.

Прослеживаемые товары — это группы товаров, которые по законодательству должны учитываться в ГИС (государственной информационной системе), если коротко, то это поэкземплярный учет каждой ТМЦ с обязательной маркировкой КМ (контрольной маркой). КМ создает Честный знак, а Импортер или Производитель приобретает серии КМ у Честного знака.

Честный знак ведет учет с 2019 г. и каждый год группы товаров, требующих учета в ГИС Честный знак, расширяются.

Мы выделяем следующие группы участников:

  • Производители – производят ТМЦ на территории РФ.
  • Импортёры – производят и импортируют ТМЦ в РФ.
  • Оптовики – закупают ТМЦ у поставщиков с целью дальнейшей перепродажи.
  • Розница – весь закупаемый объем ТМЦ реализуется в розницу (через кассу).
  • Микс – различные комбинации описанных ранее вариантов.

Следует отметить, что требования по учету в ГИС Честный знак прежде всего вводятся для Производителей, Импортеров и Розницы, следующими идут все остальные участники торговых отношений.

Все КМ передаются между хозяйствующими субъектами по каналам ЭДО. Отдельно стоит выделить группу Лекарственные препараты, для их учета используется отдельная подсистема МДЛП.

Для работы с ГИС Честный знак предусмотрено два варианта:

  • Через личный кабинет на сайте Честный знак.
  • С помощью API.

Когда объем данных становится критическим (оператор не успевает обработать, большое количество ошибок) рекомендуем использовать интеграцию с API Честный знак.

Для того, чтобы эффективно использовать интеграцию с API Честный знак необходимо подготовить ваш склад, а именно:

  • Внедрить партионный учет на складе (с использованием WMS).
  • Настроить ЭДО в КИС, завести учетную запись в ГИС Честный знак.
  • Приобрести дополнительный модуль Маркировка системы YARUS WMS.
  • Внедрить модуль Маркировка.

По результатам внедрения модуля Маркировка появляются следующие полезные функции:

  • Прямая приемка ТМЦ по КМ – контроль через сканирование КМ на приемке.
  • Обратная приемка ТМЦ по КМ – регистрация фактически поступивших марок на склад.
  • Работа с различными уровнями агрегации (паллет, короб, групповая упаковка и т.п.).
  • Выборочный контроль по заданным параметрам (например, проверять заданный % от общего числа КМ).
  • Формирование расширенной отчетности по всей истории движения КМ от приемки до отгрузки.
  • Сборка по КМ, возможно использование внутренних агрегаторов (создавать штрихкод коробки).

Операция Отгрузка с указанием отгруженных КМ, инвентаризация и поиск КМ происходят практически мгновенно, т.к. YARUS WMS в любой момент времени подскажет местоположение и историю каждой КМ.

Также мы предлагаем удобный интерфейс ТСД для работы с КМ с использованием «нативного» решения под Android.

yarus-scrot.jpg


Для качественного внедрения модуля Маркировка компании необходимо сделать предварительный чек:

  • К какой группе Участников относятся
  • Какие группы ТМЦ попадают по учет, понять масштабы, нагрузку на склад
  • Какие именно процессы необходимо автоматизировать (например, для RETAIL редко нужна функция сканирования КМ при сборке заказов, если грузооборот происходит в пределах одной Организации)
  • Какие особенности могут возникать при учете КМ (например, сборка комплектов из комплектующих, сложные схемы возвратов).

Клиенты, использующие YARUS WMS, представлены в разных отраслях бизнеса и работают с разными группами ТМЦ, и наши специалисты за годы внедрения модуля Маркировки успешно решали самые разные задачи.

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