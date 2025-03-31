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ИТ в банках Импортонезависимость
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ВТБ перевел систему обработки данных для госорганов на российскую платформу

Банк ВТБ импортозаместил платформу для обработки данных, используемых при взаимодействии с государственными органами. Теперь все процессы подготовки информации для российских министерств и ведомств работают на отечественном программном обеспечении Arenadata DB.

«Производительность обработки запросов на кластере Arenadata DB увеличилась более чем в шесть раз, что позволило банку оперативнее отвечать на запросы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ)», — отметил Никита Рыбченко, старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ.

Платформа охватывает все клиентские операции банка ВТБ и присоединенных к нему банков, обрабатывая запросы ФОИВ по всей территории России. Система построена с учетом требований надежности и защищенности: информация размещена в нескольких центрах обработки данных, что позволяет восстановить ее в случае сбоя.

В ходе реализации проекта были перенесены 22 витрины данных объемом более 70 терабайт, содержащие свыше 400 млрд записей. Это ускорило обработку запросов и повысило качество предоставляемой информации.

«Завершение проекта стало важным шагом в укреплении технологической независимости банка и повышении эффективности взаимодействия с государственными органами. Внедрение импортозамещенного решения позволило не только улучшить качество данных, но и значительно ускорить процессы обработки запросов», — рассказала Галина Маслова, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Проект ВТБ по импортозамещению витрин данных для взаимодействия с ФОИВ ранее занял первое место в конкурсе «Проект года GlobalCIO» в номинации «Аналитика и Big Data».

Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределенная MPP-СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum. Применяется в критически важных системах, работающих с большими объемами данных. Arenadata DB позволяет построить надежное, масштабируемое корпоративное хранилище данных, которое будет расти вместе с потребностями компании. ИТ-поставщик решения — Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1).

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