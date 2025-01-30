«БЗПА» – новый игрок на рынке ИБП

ООО «Брянский завод промышленной автоматики» – российский производитель, ворвавшийся на отечественный рынок источников бесперебойного питания (ИБП) и уже заслуживший признание десятков компаний.

«БЗПА» на протяжении более 17 лет зарекомендовал себя как один из ведущих игроков отечественной промышленности. Его производственные мощности и складские помещения занимают более 10000 м² в Брянске. В данный момент активно развивается проект расширения новых производственных площадей, что открывает для компании новые горизонты для роста и инноваций.

Под брендом «БЗПА» завод выпускает и поставляет ИБП от 1 кВА до 1200 кВА, устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), электротехнические шкафы, реле контроля изоляции и блоки питания.

Ежегодно компания вкладывает около 10% прибыли в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

С 2024 года Брянский завод промышленной автоматики начал активно демонстрировать устойчивый рост, расширяя объемы поставок ключевых продуктов: ИБП и УЗИП.

В рамках стратегии развития компания активно участвует в ведущих международных выставках и форумах, демонстрируя выпускаемое оборудование и профессиональный подход в работе с клиентами.

В результате успешного развития и разработки стратегии взаимовыгодного партнёрства «БЗПА» в кратчайшие сроки привлёк новых крупных партнёров и клиентов. Этот процесс продолжается и в настоящее время.

Всё оборудование «БЗПА» имеет необходимую сертификацию качества, а большая часть из него включена в реестр Минпромторга РФ. Оборудование отличается энергоэффективностью и надежностью, что особенно важно во время импортозамещения устройств по всей стране.

Выпускаемое «БЗПА» электрооборудование создаёт условия для бесперебойной работы электрических сетей предприятий нефтегазовых, горнодобывающих и энергетических промышленных комплексов.

«БЗПА» успешно реализовал более 100 проектов в России в том числе для таких крупных компаний, как ПАО «Транснефть», «Каспийский трубопроводный консорциум» и ПАО «Лукойл» и др.

ИБП компании «БЗПА» производятся из отечественных комплектующих на производственных площадках и включают широкий ассортимент онлайн ИБП:

однофазные с двойным преобразованием до 10 кВА;

трехфазные до 200 кВА;

трансформаторные до 500 кВА;

модульные до 1200 кВА;

с литий-ионными батареями до 20 кВА;

постоянного тока 24 В.

Данные ИБП отлично подходят для отраслей различного уровня и профиля: IT, промышленного сектора, медицинских учреждений, финансовых организаций, центров обработки данных (ЦОД), дата-центров и т.д.

Компания «БЗПА» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание всего ассортимента поставляемого оборудования и подтверждает оперативное и качественное обслуживание. Сервисные инженеры готовы предложить свои услуги по всей территории России. Все наши специалисты прошли обучение, связанное с сервисным обслуживанием и ремонтом оборудования, которое мы предоставляем, и имеют соответствующие сертификаты.

Вектор развития «БЗПА» направлен на расширение продуктовой линейки и освоение новых рынков. Гибкая ценовая политика, гарантия качества и сроки поставки делают компанию надежным партнером для клиентов.

Заказчики уже сегодня выбирают «БЗПА» за качество и профессиональный подход. Узнать больше о продукции и возможностях сотрудничества можно на сайте www.bzpa.ru или связавшись со специалистами компании по телефону +7 (4832) 772 835 или через электронную почту sales@bzpa.ru.