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МТС запустила 4G в Ключищах Нижегородской области

МТС запустила 4G в татарском селе Ключищи в Краснооктябрьском районе Нижегородской области. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили около 380 сельчан.

МТС запустила LTE в старинном селе Ключищи. Считается, что название села происходит от наличия в этой местности источников с ледяной чистой водой от татарского слова «суык», означающего «холод», и слова «су», обозначающего «воду». Отсюда также возникло русское название — Ключищи. Первое упоминание о селе относится к 1638–1644 гг., когда служилые татары получили здесь земельные наделы.

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Благодаря запуску высокоскоростного мобильного интернета МТС у жителей села Ключищи появились дополнительные возможности пользоваться онлайн-сервисами: получать государственные услуги, оформлять пенсии, пособия и льготы, оплачивать коммунальные услуги и делать покупки в интернете. Селяне могут использовать современные цифровые инструменты: общаться в социальных сетях, звонить по видеосвязи, читать электронные книги и получать доступ к образовательным платформам и развлекательным сервисам даже в часы пиковой нагрузки, например, во время школьных каникул и предстоящих новогодних праздников.

«Село Ключищи имеет богатую историю. На протяжении веков здесь жили разные поколения. С каждым годом в Нижегородской области растёт интерес к исследованию своего генеалогического древа. Это связано с тем, что информация стала доступнее, а семейные ценности приобретают особую значимость. Возможно, появление высокоскоростного мобильного интернета МТС подтолкнёт некоторых людей к путешествию к месту, откуда начинался их род, чтобы познакомиться с историей семьи, её культурой и обычаями, а также укрепить узы между родственниками», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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