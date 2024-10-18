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РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной

На форуме финансовых технологий Финополис-2024 руководителям Центрального Банка РФ было продемонстрировано решение для банков по работе с цифровым рублем от R-Style Softlab.

С возможностями программного продукта RS-Digital Ruble ознакомились председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и первый заместитель Председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова.

Презентация решения прошла на стенде РСХБ.цифра. Сценарии работы с цифровым рублем были продемонстрированы в банк-клиенте Россельхозбанка с возможностью оплаты по универсальному QR-коду.

Также руководителям ЦБ РФ была проведена демонстрация нового платежного устройства от R-Style Softlab RS-Pay, которое позволяет проводить оплату по QR и NFC-платежам.

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, входящий в группу Россельхозбанка, выпустила на рынок новый передовой ИТ-продукт: готовое решение для интеграции банков с платформой цифрового рубля ЦБ РФ и поддержки всех сценариев работы с цифровым рублем в банк-клиенте.

Особенность программного продукта – быстрый запуск в ДБО любого банка, а также кастомизированная доработка любого компонента решения под задачи заказчика. RS Digital Ruble является готовым решением для старта работы с цифровым рублем для банков СМБ сегмента.

Модули решения позволяют выполнить подключение к платформе ЦР с учетом требований ЦБ. Сервис работает с программно-аппаратными комплексами для защиты информации, предоставляемыми Центробанком участникам проекта ЦР и позволяют выстроить контуры безопасных соединений с платформой цифрового рубля.

RS Digital Ruble позволяет выполнить все сценарии работы с ЦР. Банки могут проверить данные клиента в ЕСИА перед созданием кошелька для цифрового рубля, развернуть автоматизированное рабочее место сотрудника, а также встроить в ДБО функциональность для работы физических и юридических лиц с цифровым рублем.

Для пользователя операции с цифровым рублем в мобильном приложении проходят также, как и операции с привычной безналичной валютой.

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