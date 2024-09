Платформа Team by Samolet позволяет экономить около 450 млн рублей в год благодаря автоматизации HR-процессов

Платформа Team by Samolet, разработанная группой «Самолет», позволяет оптимизировать расходы на 450 млн руб. в год благодаря автоматизации HR-процессов компании. Team by Samolet обеспечивает цифровизацию организационного управления и всех основных HR и кадровых задач: рекрутинга, оформления, оценки, учета рабочего времени, работы со штатным расписанием и др. Ключевой отличительной чертой решения является реализация принципа сквозного управления персоналом, которая была главным преимуществом ведущих западных систем HRM/HCM. Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

Team by Samolet представляет собой набор модулей, каждый элемент отвечает за отдельный HR-процесс и может быть использован либо отдельно, либо в интеграции с другими модулями. Их можно комбинировать не только под задачи конкретной организации, специфику ее процессов, но и под особенности разных отраслей, поэтому платформа подходит для компаний разного уровня зрелости бизнес-функций и разного масштаба. Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты. Есть SaaS-версия и on-premise.

«Самолет» перешел на использование собственного решения в 2022 г., сегодня им пользуются более 10 тыс. сотрудников. HR-цифровизация является безусловным трендом последних лет, она способствует росту и масштабированию бизнеса, позволяет отказаться от неэффективных процессов. Например, в 2023 г. Team by Samolet позволила сэкономить около 350 млн руб. только на автоматизации кадровых заявок, а автоматизация отпусков освободила более двух тыс. часов в год у сотрудников отдела кадров для работы над более интересными и значимыми задачами. Для сравнения, в 2024 г. при 40-часовой рабочей неделе человек отработает 1,979 тыс. часов. Такие наглядные результаты объясняют высокий уровень удовлетворенности пользователей (CSI) – на уровне 8,6 (из 10), что является очень высоким показателем для рынка.

Team by Samolet позволяет охватить все время пребывания сотрудника в компании – от отклика на вакансию до расставания. Идея платформы заключается в том, чтобы с помощью ИТ-инструментов сделать каждый из этапов пути максимально комфортным для работодателя и персонала. После перехода на Team by Samolet 95% сотрудников отметили, что у них не было проблем на адаптации, а это традиционно один из самых сложных этапов. Помимо прямого повышения производительности в кадрах, подборе, документообороте свыше 20%, есть также косвенный эффект повышения производительности и уровня вовлеченности персонала в разных функциях из-за сокращения количества времени на поиск информации, составление запросов и документов.

«Сотрудники «Самолета» полноценно работают с Team by Samolet почти два года, также мы провели открытое пилотное тестирование платформы среди экспертов рынка, для которого были приглашены HR-команды нескольких крупных организаций, среди которых «Северсталь», НМЛК, «Вкусвилл», «Ростелеком» и другие. Полученные данные и обратная связь от HRD показали высокую эффективность нашей платформы. Безусловно, как вендор мы делаем только первые шаги на рынке HR Tech, но результаты показывают, наш путь выбран правильно. Мы фиксируем большой интерес к решению, потому что Team by Samolet – достойный конкурент по функционалу SAP SuccessFactors. Также «Самолет» провел ряд исследований о практическом применении современных HR-инструментов и составил карту потребностей российского рынка в части автоматизации HR-процессов. И, разрабатывая функционал Team by Samolet, мы опирались на эти данные, поэтому продукт учитывает реальные потребности компаний. Платформа соответствует лучшим мировым практикам, но в тоже время учитывает все требования отечественного законодательства, в частности в области кадрового делопроизводства и планирования отпусков. Это комплексное решение, которое могут использовать не только специальные службы, но и рядовые сотрудники, и руководители подразделений» – сказала Ксения Хизова, директор по стратегии и развитию внешнего рынка HR Tech группы «Самолет».