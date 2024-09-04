ДОМ.РФ усовершенствовал индикацию «зелёных» проектов жилья

В цифровых сервисах ДОМ.РФ появилась возможность проверить на соответствие критериям «зелёных» ГОСТ Р как многоквартирные, так и индивидуальные жилые проекты. Решение поможет людям с выбором более качественного жилья, рассказала на ВЭФ-2024 директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Индикация многоквартирных домов (МКД) осуществляется автоматически в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф) на основе данных, размещаемых застройщиками. С 1 сентября 2024 года оцифрованные в ЕИСЖС критерии были обновлены и адаптированы под запросы граждан на современное жильё с инфраструктурой. В частности, теперь в системе учитываются такие параметры, как наличие в доступности медицинских и образовательных организаций, предприятий питания, детских и спортивных площадок, благоустройство территории, а также сведения о классе энергетической эффективности здания и многое другое. Также введён новый знак – «Зелёный дом». Для застройщика наличие такой маркировки будет означать, что его проект может получить льготное финансирование по кластерной программе, которую реализует ДОМ.РФ.

«Стандартизация – одно из основных направлений деятельности ДОМ.РФ, поскольку она оказывает комплексный эффект на развитие жилищного строительства. Это история и про то, как учить и мотивировать девелоперов делать свои проекты комфортнее и экологичнее, и как аккумулировать спрос покупателей на качественном жилье. Благодаря «зелёным» стандартам у людей появились измеримые критерии, по которым они могут оценить преимущества и недостатки того или иного дома. Вместе с тем цифровизация помогает упростить сам процесс выбора», – отметила Марина Слуцкая во время выступления на сессии «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса».

В свою очередь, индикация типовых проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) реализована на суперсервисе «Цифровое строительство» (строим.дом.рф). С 30 августа на маркетплейсе появились специальные обозначения для домов, выполняющих критерии ГОСТ Р для ИЖС на уровень оценки «Бронза». В частности, это улучшенное и контролируемое потребление энергетических ресурсов, акустический комфорт, наличие подключения к инженерным сетям, применение энергоэффективных объёмно-планировочных решений. Также внедрена возможность сортировки проектов по дополнительным параметрам, таким как наличие эксплуатируемой или «зелёной» кровли, предчистовая отделка, высокая энергетическая эффективность, наличие датчиков протечки воды.

«Онлайн-индикация позволит пользователям сразу выбрать типовой проект или домокомплект, который будет соответствовать новому стандарту ИЖС. Проекты с отметкой «зелёный дом» соответствуют строгим критериям «зелёных» стандартов, которые направлены на улучшение качества жизни и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Первые проекты уже получили такие отметки на платформе», – прокомментировал директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

В дальнейшем ДОМ.РФ планирует расширять и совершенствовать систему индикации «зелёных» зданий ДОМ.РФ как для МКД, так и для ИЖС.