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Цифровизация Инфраструктура
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В Москве пройдет главная конференция страны по сетям, инфраструктуре и информационной безопасности IT Elements, которая объединит в одном пространстве более 2000 экспертов

Самая масштабная конференция, посвященная базовым элементам ИТ-фундамента, пройдет 18–19 сентября в Москве. Спикеры и гости IT Elements — ведущие эксперты в области построения и защиты инфраструктуры, производители ИТ-решений и представители крупнейших компаний страны. Генеральным партнером IT Elements выступает ИТ-компания «Инфосистемы Джет».

Конференция IT Elements уже во второй раз собирает экспертов рынка, вендоров и заказчиков ИТ-решений. В этом году к повестке инфраструктуры и сетей добавились темы информационной безопасности. Два дня эксперты будут обсуждать самые актуальные темы в ИТ, дискутировать, делиться опытом и результатами исследований. Мероприятие будет интересно руководителям инфраструктурных подразделений, ИТ-архитекторам, сетевым инженерам и специалистам ИБ.

В выставочной зоне и лабораториях более 30 вендоров и дистрибьюторов представят свои продукты, участники конференции смогут ознакомиться с ИТ-решениями, доступными на российском рынке, и задать вопросы представителям поставщиков.

На сессиях в зоне выступлений специалисты крупнейших российских компаний представят самые интересные кейсы из разных сфер экономики по построению и защите инфраструктурных платформ и облаков, созданию частных LTE-сетей, киберустойчивой ИТ-инфраструктуры. Особое внимание будет уделено одной из самых актуальных тем для крупного российского бизнеса — обслуживанию, ремонту и профилактике технологического оборудования и ИТ-решений. Также ИТ-эксперты поделятся опытом перехода на отечественные продукты, расскажут о рефакторинге сетей, защите виртуальной инфраструктуры от катастроф и киберугроз и о многом другом.

На конференции обсудят актуальные проблемы рынка, самые передовые практики и наиболее остро стоящие вопросы, от создания ИТ-стратегии до готовности линейки вендоров к импортозамещению инфраструктуры ЦОДов.

В программе:

Инфраструктурный трек:

  • Как оставаться на пике технологического развития
  • Стык разработки и инфры
  • Новые технологии в инфраструктуре: платформы разработки, контейнеры, гибридные облака
  • Инфра на отечественном
  • Highload-нагрузки
  • ИТ-стратегия

Сетевой трек:

  • SD-WAN
  • Telco Сloud
  • Балансировка приложений
  • ВКС, телефония и Agile-офис
  • VXLAN, ECMP, Multihoming, MC-LAG
  • МЦОД и инфраструктура вокруг ЦОД

Трек информационной безопасности:

  • DevSecOps
  • Защита приложений
  • Отечественные NGFW
  • Мониторинг ИБ в инфраструктуре
  • Киберустойчивая ИТ-инфраструктура

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.

Видеорепортаж о том, как прошла конференция IT Elements в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.

Генеральный информационный партнер — CNews.

Информационные партнеры — «Прайм» и BIS Journal.

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