В Москве пройдет главная конференция страны по сетям, инфраструктуре и информационной безопасности IT Elements, которая объединит в одном пространстве более 2000 экспертов
Самая масштабная конференция, посвященная базовым элементам ИТ-фундамента, пройдет 18–19 сентября в Москве. Спикеры и гости IT Elements — ведущие эксперты в области построения и защиты инфраструктуры, производители ИТ-решений и представители крупнейших компаний страны. Генеральным партнером IT Elements выступает ИТ-компания «Инфосистемы Джет».
Конференция IT Elements уже во второй раз собирает экспертов рынка, вендоров и заказчиков ИТ-решений. В этом году к повестке инфраструктуры и сетей добавились темы информационной безопасности. Два дня эксперты будут обсуждать самые актуальные темы в ИТ, дискутировать, делиться опытом и результатами исследований. Мероприятие будет интересно руководителям инфраструктурных подразделений, ИТ-архитекторам, сетевым инженерам и специалистам ИБ.
В выставочной зоне и лабораториях более 30 вендоров и дистрибьюторов представят свои продукты, участники конференции смогут ознакомиться с ИТ-решениями, доступными на российском рынке, и задать вопросы представителям поставщиков.
На сессиях в зоне выступлений специалисты крупнейших российских компаний представят самые интересные кейсы из разных сфер экономики по построению и защите инфраструктурных платформ и облаков, созданию частных LTE-сетей, киберустойчивой ИТ-инфраструктуры. Особое внимание будет уделено одной из самых актуальных тем для крупного российского бизнеса — обслуживанию, ремонту и профилактике технологического оборудования и ИТ-решений. Также ИТ-эксперты поделятся опытом перехода на отечественные продукты, расскажут о рефакторинге сетей, защите виртуальной инфраструктуры от катастроф и киберугроз и о многом другом.
На конференции обсудят актуальные проблемы рынка, самые передовые практики и наиболее остро стоящие вопросы, от создания ИТ-стратегии до готовности линейки вендоров к импортозамещению инфраструктуры ЦОДов.
В программе:
Инфраструктурный трек:
- Как оставаться на пике технологического развития
- Стык разработки и инфры
- Новые технологии в инфраструктуре: платформы разработки, контейнеры, гибридные облака
- Инфра на отечественном
- Highload-нагрузки
- ИТ-стратегия
Сетевой трек:
- SD-WAN
- Telco Сloud
- Балансировка приложений
- ВКС, телефония и Agile-офис
- VXLAN, ECMP, Multihoming, MC-LAG
- МЦОД и инфраструктура вокруг ЦОД
Трек информационной безопасности:
- DevSecOps
- Защита приложений
- Отечественные NGFW
- Мониторинг ИБ в инфраструктуре
- Киберустойчивая ИТ-инфраструктура
Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.
Видеорепортаж о том, как прошла конференция IT Elements в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.
Генеральный информационный партнер — CNews.
Информационные партнеры — «Прайм» и BIS Journal.■ erid:LjN8KB2DrРекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”ИНН/ОГРН: 1027700121195/7729058675Сайт: https://jet.su/