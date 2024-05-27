TJ Collection создал собственного ИИ-стилиста

С помощью искусственного интеллекта в компании создали fashion-стилиста. В социальных сетях ИИ-стилист рассказывает о последних трендах и представляет новинки летней коллекции. Ее зовут Таня, ей 26 лет, увлекается модой и современным искусством. Уже несколько сезонов компания применяет искусственный интеллект при разработке новых моделей обуви. Сейчас бренд начал тестировать нейронные сети в рамках взаимодействия с аудиториями. TJ Collection первый из представленных fashion-брендов в России, кто смог реализовать такой формат. Об этом CNews сообщили представители TJ Collection.

«Этот эксперимент направлен на развитие нового клиентского опыта. Мы продолжаем совершенствовать ИИ-модель, чтобы с первого взгляда трудно было распознать сгенерированный образ, голос, пластику. Только после второго обзора, проведенного Таней, мы решили рассказать о проекте, – сказали в команде TJ Collection. — Следующий этап – выход в офлайн. ИИ-стилист продолжит рассказывать про актуальные тренды в соцсетях нашим подписчикам, а также начнет проводить специальные обучающие тренинги для сотрудников».

Бренд развивает собственное направление в digital fashion уже несколько лет. В 2022 г. он представил первую линейку одежды, которая была адаптирована для метавселенной на платформе Roblox. В прошлом сезоне бренд TJ Collection и MidJourney создали коллекцию будущего, показывающую, что будут носить люди через 30 лет, в 2053 г. Прототипами послужили реальные модели, представленные в салонах бренда. Весной этого года компания совместно с НИУ ВШЭ запустила в метавселенной Spatial музей цифровой моды и истории бренда; его уже посетили несколько тысяч человек.

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TJ Collection («Ти Джей Коллекшн») – международный бренд обуви, одежды и аксессуаров, основанный в Лондоне в 1993 г. В компании работает более двух тыс. сотрудников. Сегодня бренд представлен более чем в 200 салонах в Европе и на крупных европейских маркетплейсах. Офисы компании находятся в Великобритании (Лондон), Италии (Флоренция), Испании (Барселона), Португалии (Порту) и Гонконге. На российском рынке компания представлена тремя брендами TJ Collection, Carnaby и Chester.