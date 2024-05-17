DBI и «Флант» заключили партнерское соглашение

Компании DBI и «Флант» стали партнерами. Данное соглашение продиктовано логикой развития внутреннего рынка цифровых услуг и соответствует стратегическим интересам партнеров.

«Флант» является контрибьютором Kubernetes и специалистов в области DevOps. С 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Компания входит в ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Kubernetes-платформой Deckhouse чаще всего пользуется крупный бизнес: промышленная отрасль, банки и финансовые организации, торговые, транспортные и логистические предприятия, строительные фирмы, учреждения науки и образования, медицинские центры. Именно в этих сферах цифровые клиентские приложения работают с высокой нагрузкой, требуют постоянного совершенствования и обновления.

«Сейчас главная задача компании «Флант» — помогать российскому бизнесу разворачивать сверхнадежную enterprise-инфраструктуру. Созданная нами Kubernetes-платформа Deckhouse позволяет автоматизировать управление Kubernetes-кластерами в публичных и приватных облаках, гибридных средах и на «железе». Сегодня речь идет уже о целой экосистеме цифровых продуктов Deckhouse, предоставляющей набор готовых решений для реализации разнообразных пользовательских сценариев. Сотрудничество с DBI открывает для нас новый канал распространения сервисов «Флант» и коммуникации с потребителями, — отметил управляющий партнер компании «Флант» Александр Титов.

Для системного интегратора DBI работа с компанией «Флант» также создает дополнительные возможности удовлетворения потребностей корпоративных клиентов.

«Несмотря на то, что определенная сложность перехода на отечественное программное обеспечение остается для бизнеса в какой-то степени сдерживающим фактором, тем не менее, тренд очевиден. Все больше компаний используют российские аналоги, особенно если они по качеству не уступают разработкам иностранных вендоров. Это в полной мере относится к цифровым решениям для сложных высоконагруженных информационных систем от команды «Флант». Мы рады сотрудничеству, — сказал директор по развитию DBI Михаил Сарычев.

Экосистема Deckhouse включает в себя флагманскую разработку Deckhouse Kubernetes Platform, являющуюся лидером на российском рынке платформ Kubernetes по версии CNews. В экосистему Deckhouse входят также система виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, система мониторинга Deckhouse Observability, менеджер кластеров Deckhouse Commander, платформа сборки и доставки приложений в Kubernetes и werf Deckhouse Delivery, систему работы с секретами Deckhouse Stronghold, витрину проверенного ПО с подтвержденной совместимостью Deckhouse Marketplace, систему, обеспечивающую централизованное управление исходным кодом Deckhouse Code, централизованное решение для управления и хранения репозиториев контейнеров Deckhouse Registry.