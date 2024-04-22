AVO bank внедрил технологии Smart Engines для переводов в мобильном приложении

Цифровой AVO bank начал использовать ИИ-решение российского разработчика Smart Engines для распознавания банковских карт, номеров телефонов и ID-карт. Пользователи в мобильном приложении могут мгновенно осуществлять переводы, не вводя данные карты или номера телефона вручную, а для регистрации предоставлена возможность автоматического считывания данных ID-карты. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

AVO bank – участник банковского рынка в Узбекистане, который делает ставку на ИТ-технологии.

Теперь совершать денежные переводы в мобильном приложении AVO стало удобнее. Вместо того, чтобы вбивать длинные ряды цифр на смартфоне, достаточно навести камеру телефона на банковскую карту или номер телефона (причем как напечатанный, так и написанный от руки). Технологии Smart Engines автоматически распознают необходимые данные в видеопотоке на лету или на фотографии из галереи. После этого клиент вводит сумму перевода или платежа и подтверждает его.

Для получения премиальной кредитной карты AVO platinum клиенту не обязательно посещать отделение банка – можно скачать мобильное приложение, пройти в нем идентификацию и заполнить заявку на кредитный лимит. С помощью технологий Smart Engines при регистрации в приложении пользователь может также не вводить номер ID-карты гражданина и дату рождения вручную.

«Мы в AVO, развивая наш флагманский продукт – премиальную кредитную карту AVO platinum с грейс-периодом, делаем все, чтобы уровень нашего сервиса соответствовал самым высоким ожиданиям клиентов и даже превосходил их. Поэтому в нашем приложении мы ориентируемся на лучшие практики. Технологии Smart Engines для распознавания банковских карт, номеров телефонов и ID-документов используют ведущие банки, финтех-компании и экосистемы России и СНГ», – сказал Антон Чан, член правления, директор по технологиям AVO bank.

«Мы рады, что AVO bank выбрал наши технологии для улучшения функций ежедневного банкинга, чтобы граждане Узбекистана могли просто и быстро совершать денежные переводы на банковскую карту или по номеру телефона. Для нас проекты такого масштаба – это подтверждение качества наших технологий распознавания. Хочется отметить высокий профессионализм команды AVO, которая выполнила внедрение нашего ПО», – отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.