Аналитика «МТС Travel»: турпоток в дальнее зарубежье растет за счет коротких поездок

Сервис бронирования отелей «МТС Travel» на базе обезличенный больших данных МТС проанализировал зимние поездки россиян в дальнее зарубежье. Большинство (54%) выезжали за границу на короткий срок – на неделю или меньше. Количество таких поездок выросло на четверть, в то время как число «зимовок» за год сократилось.

Больше половины всех путешествий в прошедшем зимнем сезоне длились не более недели. Еще 40% поездок – от одной до трех недель, их количество год к году выросло на 9%. Число так называемых зимовок сократилось за год на 15% – в турпоездки сроком больше трех недель отправились всего 6% выезжавших за границу россиян.

Общий турпоток в дальнее зарубежье, по данным сервиса бронирования отелей «МТС Travel», вырос на 15% год к году. В целом, с учетом коротких и длинных поездок, средняя продолжительность зимних путешествий в дальнее зарубежье составила 10 дней, за год показатель сократился на 10%.

Как и в прошлом году, лидером турпотока в дальнее зарубежье зимой стал Таиланд – каждая пятая поездка была именно в эту страну. На втором месте Арабские Эмираты – туда россияне совершили 16% от всех визитов в дальнее зарубежье. Тройку лидеров замыкает Турция с долей 12%. В топ-5 лидеров вошли Египет и Китай. Средняя длительность поездок во все страны, лидирующие по турпотоку, составляет от одной до двух недель, дольше всего россияне отдыхали этой зимой в Таиланде – 13 дней.

Китай в этом зимнем сезоне продемонстрировал самый существенный рост турпотока среди всех стран дальнего зарубежья – россияне ездили в Поднебесную в шесть раз чаще, чем в прошлом сезоне. За год страна обогнала по турпотоку Мальдивы, Индию, Шри-Ланку, популярные у туристов из России европейские страны и Израиль. Год к году продолжает расти интерес россиян к Кубе и Вьетнаму – число поездок туда выросло в 2,5 раза. Куба вошла в десятку популярных направлений дальнего зарубежья и расположилась на 7 строчке, Вьетнам занимает 15 строку.

Среди стран, в которые россияне ездили более чем на три недели, наибольшим спросом также пользуется Таиланд. Турция, куда число поездок сократилось, все еще остается на втором месте в данном рейтинге. В топ-5 входят ОАЭ, Китай и Индонезия. Продолжительность зимовок в этих странах примерно одинаковая и составляет порядка одного месяца.