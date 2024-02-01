Acer пополняет ассортимент офисной периферии 11 новыми моделями

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новые проводные и беспроводные мыши и клавиатуры. Широкий ассортимент девайсов обладает всеми качествами, которые требуются современной офисной периферии: функциональность, эргономичность, стильный дизайн.

Проводной контроллер OMW300 оснащен оптическим сенсором с разрешением 1200 DPI. На корпусе расположено 3 кнопки, ресурс нажатий – до 3 млн. Для подключения используется 1,8-метровый кабель USB. Симметричный дизайн и строгая цветовая гамма делают эту мышь отличным решением для работы в офисе.

Все беспроводные мыши, кроме OMR302, обладают регулируемым разрешением DPI 800 / 1200 / 1600, что обеспечивает высокую точность в управлении на любой поверхности. У модели OMR302 разрешение составляет 1200 DPI. Ресурс кнопок доходит до 3 млн нажатий, это гарантирует долгий срок службы. 6 кнопок предусмотрено у моделей OMR300, OMR303, OMR306; по 4 кнопки – у моделей OMR301, OMR307, OMR308 и 3 – у OMR302.

Для подключения через радиосвязь на частоте 2,4 ГГц используется USB-ресивер. OMR301 и OMR308 также могут подсоединяться через Bluetooth, на их корпусе есть специальная кнопка для сопряжения. Связь с устройством поддерживается на расстоянии до 10 метров. OMR301 и OMR307 обладают литиевым аккумулятором на 500 мАч и 600 мАч соответственно, заряжаются при помощи провода USB Type-C. Все прочие мыши работают от одной AA-батарейки. Для включения предусмотрена отдельная кнопка.

Симметричный дизайн позволяет легко управлять контроллерами как правой, так и левой рукой. Благодаря компактному размеру модели OMR302, OMR303, OMR306 удобно брать с собой.

Клавиатура OKW301 обладает раскладкой на 104 клавиши, включая мультимедийные FN + F1-F12. Ресурс нажатий доходит до 10 млн. Модель подключается через порт USB, в комплекте предусмотрен 1,8-метровый кабель. Благодаря устойчивым регулируемым ножкам наклон клавиатуры можно увеличивать и тем самым подстраивать ее для более комфортного взаимодействия.

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Беспроводная клавиатура OKR300 имеет раскладку на 109 клавиш при ресурсе до 10 млн нажатий, OKR301 – на 112 клавиш при ресурсе до 5 млн нажатий. Ноутбучный профиль клавиш с ножничными переключателями обеспечивает уменьшенную длину хода. Это минимизирует шум при печати и делает набор текста более плавным. Такую конструкцию особенно оценят те, чья работа связана с большим количеством текстов.

Подключение происходит на частоте 2,4 ГГц, для этого в комплекте предусмотрен USB-ресивер. OKR301 также может подсоединяться через Bluetooth. OKR300 питается от двух батареек AAA, у OKR301 имеется встроенный аккумулятор 500 мАч. Для подзарядки используется кабель USB Type-C. Прорезиненные ножки защищают от скольжения, позволяя полностью сосредоточиться на работе.

Новинки доступны для заказа в Merlion.