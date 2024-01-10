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Серверы Sitronics Group совместимы с операционными системами «Роса»

По результатам успешных испытаний серверов Sitronics Group с операционными системами «Роса» выпущен сертификат совместимости. Оборудование и операционные системы входят в реестры Минпромторга и Минцифры РФ.

Серверы Sitronics Group модельного ряда Sitronics SRH и операционные системы: «Роса Кобальт 7.9 Сервер» и «Роса Хром 12 Сервер» прошли тестирование на совместимость. В результате испытаний была продемонстрирована корректная работа ПО и оборудования, которая выражалась в бесперебойном и эффективном функционировании серверов, а также корректной работе всех функций операционных систем. Это свидетельствует о надежности продуктов Sitronics Group и компании «Роса» и их готовности к внедрению в построение корпоративных сред.

Компания «Роса» провела тестирование двух операционных систем: «Роса Хром» и «Роса Кобальт Сервер». Они обладают технологической совместимостью с другими сертифицированными продуктами компании, что упрощает создание сложных инфраструктур с различными уровнями безопасности.

Операционная система «Роса Хром» основана на российском репозитории Rosa 2021.1, использует собственную среду и платформу ABF для сборки и управления дистрибутивом. На этой же платформе создана мобильная операционная система «Роса Мобайл» и ОС для удаленного доступа «Роса Барий». Все серверные мощности для разработки и дистрибуции находятся в России, обеспечивая защиту от потенциальных угроз.

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Универсальная операционная система «Роса Кобальт» имеет в своем составе встроенные механизмы защиты информации от несанкционированного доступа и предназначена для организации вычислительного процесса в защищенных автоматизированных системах различного назначения на аппаратных платформах с архитектурой x86. ОС выпускается в серверном исполнении.

Серверы модельного ряда Sitronics SRH на базе архитектуры х86 предназначены для виртуализации облачных вычислений, хранения и обработки больших данных. Они имеют различную модификацию, подходят для поддержки работы баз данных, реализации решений виртуализации, аналитики больших данных и высокопроизводительных вычислений. Оборудование производится на заводе в Новосибирске. Сервер на платформе SIT SRH2221 V5 из модельного ряда Sitronics SRH внесен в реестр Минпромторга РФ.

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