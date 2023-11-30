Разделы

Телеком
|

beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации.

Курс поможет узнать, как работать с данными и какие инструменты использовать для управления ими. Под руководством экспертов beeline cloud (билайн облако) и Arenadata (Аренадата) участники познакомятся с базами данных, разберутся с вопросами проектирования хранилищ, рассмотрят примеры их построения и изучат правила, которые необходимо соблюдать для успешной визуализации данных.

Курс состоит из 6 видеоуроков и 2 демонстрационных занятий. Он подойдет как новичкам, так и начинающим дата-инженерам и аналитикам данных. Слушатели получают неограниченный доступ к материалам курса и возможность задать вопросы преподавателям в группе Cloud Education (облачное образование) в Телеграм.

Напомним, что первым в серии курсов beeline cloud (билайн облако) стал Base Cloud Devops (особенности гибкой разработки в облаке: основы и лучшие практики DevOps (методология разработки, которая помогает наладить эффективное взаимодействие разработчиков с другими ИТ-специалистами) и Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)).

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

erid:LatgBpU55

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании

На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году

Инклюзивный интернет: что такое веб-доступность и как ее повысить

В Bluetooth найдены опасные фундаментальные уязвимости, которые живут в нем годами. Инструкции по взлому уже в Сети

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще