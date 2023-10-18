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Сеть колл-центров NEXT Contact перевела коммуникации на платформу eXpress

Аутсорсинговый контактный центр NEXT Contact объявил о переходе с иностранного мессенджера Microsoft Teams на российскую корпоративную платформу eXpress. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Перед новым инструментом корпоративного общения компании стояли задачи наличия привычного и удобного интерфейса, мобильных и десктоп-клиентов под iOS, организации звонков на 100+ пользователей и гостевой доступ для внешних пользователей, а также хранение данных в контуре сети заказчика и возможность интеграции с собственной платформой контактного центра «NextCC». Все эти возможности предоставил eXpress.

Пользователями платформы стали более 500 сотрудников компании. Благодаря выполненному переходу удалось снизить зависимость корпоративных платформ от геополитических рисков, а также снизились затраты на приобретение лицензий. Кроме того, была произведена интеграция ПО для управления аутсорсинговыми контактными центрами «NextCC», разработанного в NEXT Software, с платформой eXpress.

Перевод оперативных коммуникаций осуществила компания-партнер eXpress IT-PRO, которая специализируется на системной интеграции, информационной безопасности и оказании сервисных услуг.

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Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress представляет собой суперапп с возможностью создать и развернуть свое on-premise решение на виртуальных серверах заказчика. Она объединяет видеоконференции на 120+ участников, мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, почтовый клиент, приложения Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ для сотрудников к информационным системам компании. Продукт включен в Реестр российского программного обеспечения, прошел сертификационные испытания на четвертый уровень доверия ФСТЭК.

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