Количество поездок в сервисе кикшеринга «Юрент» выросло на 134% — до 61 млн. В 9 из 10 поездок самокаты используются как транспорт

Сервис кикшеринга «Юрент» представил операционные результаты по итогам девяти месяцев 2023 г. Количество поездок на самокатах на платформе «Юрент» с января по сентябрь 2023 г. выросло на 134% – до 61 млн. При этом, аварийность поездок на самокатах в летние месяцы по сравнению с сезоном-2022 снизилась вдвое: в среднем в сервисе зафиксирован 1 страховой случай на 400 тысяч поездок. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

В этом сезоне количество городов, в которых представлены самокаты «Юрент» и партнеров, выросло до 150. Самыми активными городами по количеству поездок стали Москва, Санкт Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Ижевск, Волгоград, Пермь, Анапа. Количество поездок в Москве и московском регионе за девять месяцева 2023 г. к аналогичному периоду 2022 г. выросло на 195%, в Санкт-Петербурге — на 136%.

В 2023 г. укрепился тренд на использование самокатов как альтернативного транспорта. Девять из десяти поездок совершаются по транспортному сценарию – средняя длина поездки составила 2 км. Продолжительность 80% поездок в этом сезоне — около 10 минут, еще 10% поездок — до 20 минут. 75% поездок приходится на пиковые часы в утреннее и вечернее время (с 6 до 10 часов и с 16 до 20 часов).

В этом сезоне «Юрент» инвестировал более 100 млн руб. в проекты, связанные с повышением культуры вождения и обучением пользователей ПДД и снижению травматизма среди пользователей СИМ. По данным страхового партнера «Юрент», компании «Ингосстрах», за летние месяцы 2023 г. было зафиксировано 87 страховых случаев среди клиентов. В среднем, это один страховой случай на 400 тыс. поездок, что вдвое меньше, чем в 2022 г., когда одно ДТП происходило на 200 тыс. поездок.

Сервис также продолжил вкладывать средства в развитие велопешеходной инфраструктуры — в этом сезоне свыше 20 млн руб. пошло на установку и обновление парковок, а а также проекты, связанные с благоустройством. В 2024 г. инвестиции в велопешеходную инфраструктуру планируется удвоить.