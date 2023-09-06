Marketing Logic разработала специализированный HR-tech сервис MedLab для тестирования сотрудников

Аналитическая компания Marketing Logic разработала специализированный HR-tech сервис MedLab для тестирования сотрудников и выявления на раннем этапе выгорания, признаков усталости, стресса и снижения концентрации. Набор когнитивных тестов создан специально для мобильных устройств и учитывает широкий набор данных с датчиков устройства во время прохождения тестов. Сервис прошёл испытания в крупной российской корпорации среди 3000+ сотрудников.

Платформа представляет собой мобильное приложение и десктопную версию для настройки системы. Модуль тестирования в приложениях MedLab, кроме самих задач, фокусируется на обработке физического взаимодействия пользователя с мобильным устройством или планшетом. Во время прохождения тестов система оценивает состояние сотрудника по более чем 100 показателям взаимодействия с приложением.

С помощью искусственного интеллекта система по прямым и косвенным признакам определяет физическое и эмоциональное состояние человека. Сотрудник и/или его руководитель получает результаты тестов в простой и легко читаемой форме совместно с рекомендациями из библиотеки корпоративного благополучия или других программ компании, направленных на психологическое и эмоциональное благополучие сотрудников.

Тесты разработаны специально для сервиса MedLab по рекомендациям врачей из практики телемедицины и состоят из различных видов заданий: математические, логические, цветовые и сенсорные. Задачи гибко настраиваются, а их прохождение зависит от бизнес-задач и профиля сотрудника. Подобный подход к тестированию позволил снизить время прохождения теста до 15 секунд, а время подведения результатов до 10 секунд.

Модули для оценки результатов и администрирования приложения настраиваются, исходя из профиля организации заказчика, бизнес-задач отдела и специфики работы конкретных сотрудников. В зависимости от важности показателей система предлагает выбрать различные варианты тестов и данных для анализа. Агрегированные данные о сотрудниках и BI-аналитика также настаиваются под необходимые профили и группы анализа. Это могут быть показатели эффективности и система оповещения о критическом состоянии для выполнения задач, выгорании и усталости одного человека или усреднённые данные для отдела или группы сотрудников.

«Основная задача нового модуля — по возможности максимально быстро исследовать психоэмоциональное состояние сотрудника, определить его готовность к тому или иному виду работ. При этом использование данных, получаемых от датчиков смартфона, в предиктивных моделях AI позволяет выделить ключевые паттерны поведения сотрудника и учесть их при планировании рабочих задач, психологической и эмоциональной адаптации, сделать работу более эффективной, результативной. Например, приложение позволяет быстро сегментировать сотрудников по их состоянию и в зависимости от этого приоритизировать одни задачи и отложить другие. Сотрудники с высокой автономией и самоорганизацией могут сами таким образом оценить себя и переориентироваться с задач, требующих больше энергии на менее энергозатратные проекты. Мы понимаем, что у всех разный функционал и требования, поэтому с точки зрения инструментов модуль оценки — это конструктор, который каждая компания собирает под свои цели, это очень гибкий инструмент», — отметил генеральный директор Marketing Logic Дмитрий Галкин.

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В ходе проведенных исследований на 3000+ участниках была выявлена прямая зависимость результативности сотрудников крупной компании от уровня стресса и переработок. Пилотный проект-тестирование показал, что при правильном распределении рабочего времени и времени отдыха, KPI испытуемых способен увеличиваться на 250% и более.

Компаниям приложение помогает в решении бизнес- и HR-задач: заботиться о здоровье своих сотрудников, увеличивать KPI, уменьшать «текучку кадров» и предотвращать выгорание, повышать лояльность персонала, экономить время и увеличивать прибыль.

Приложение HR-сервиса адаптировано для всех основных видов операционных систем современных смартфонов, интегрировано с привычным интерфейсом «геоCRM MLead» и позволяет работать с неограниченным количеством сотрудников.