В сервисе «МультиТранспорт» появились поездки на такси и самокатах

Сервис «МультиТранспорт» — совместный проект банка ВТБ и Московского метрополитена — продолжает развиваться. С 21 августа пассажирам доступны не только городской транспорт и велосипеды, но также такси и самокаты.

Теперь в «МультиТранспорт» входят 8 видов транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусы, трамваи, велосипеды сервиса «Велобайк», такси и самокаты Яндекс Go. При подключении сервиса у пассажира появляется безлимитный билет на весь городской транспорт в зонах «Центральная» или «Пригород», остальные опции можно выбрать самостоятельно в приложениях «Метро Москвы» или Яндекс Go. Это могут быть 10, 20 или 40 промокодов на поездки такси от ближайшей станции метро, МЦК, МЦД или до нее на расстояние до 5 км и стоимостью до 550 рублей. Кроме того, включены безлимитные поездки на велосипеде длительностью до 30 минут, а также абонемент на самокаты от Яндекс Go и Яндекс Плюс с бесплатным стартом. Банк ВТБ обеспечивает проведение взаиморасчётов между транспортными сервисами.

«МультиТранспорт» разработан в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS), обеспечивает интеграцию различных операторов транспортных услуг и позволяет пассажирам заказывать их в одном приложении по выгодным тарифам. Концепция MaaS делает городской транспорт более удобным и помогает оптимизировать городской трафик.

«Пассажиры могут сами выбирать, что включать в тариф при планировании поездок на разных видах транспорта. Больше не нужно искать в телефоне разные приложения, чтобы спланировать маршрут на разных видах транспорта по оптимальной стоимости. Теперь все это доступно по абонементу в одном приложении. Благодаря нашему сервису пассажиры смогут экономить до 30% на оплате проезда ежемесячно. «МультиТранспорт» — это удобная и выгодная альтернатива личному автомобилю. Мы делаем транспортную инфраструктуру столицы понятнее, проще и доступнее по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

«Расширение перечня сервисов «МультиТранспорта» для комфортных и быстрых передвижений по городу – результат совместной работы банка и компаний-операторов городских транспортных услуг. Это полноценная цифровая экосистема, которая помогает совершать мультимодальные поездки удобно и выгодно благодаря применению комплексных тарифов», — прокомментировал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ.